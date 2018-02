Carlos Lozano incendia el plató de 'Sálvame' y hace llorar a Belén Esteban y Mila Ximénez El presentador, que apareció en el programa tras su operación capilar, lanzó varios reproches a las colaboradoras EL COMERCIO Gijón Viernes, 9 febrero 2018, 19:00

El plató de 'Sálvame' nunca está exento de polémica y los colaboradores de Telecinco, desde Belén Esteban hasta Kiko Hernández, Mila Ximénez o María Patiño mantienen casi a diario discusiones de toda índole. El último en sumarse a este elenco es el presentador Carlos Lozano, que ha aparecido en escena tras su injerto capilar.

El conductor de las primeras ediciones de 'Operación Triunfo' en Televisión Española ha cogido es el nuevo 'defensor del pueblo', una sección en el que los colaboradores se enfrentan a las críticas de la audiencia. Lozano, que ahora conduce 'Granjero busca esposa' en Cuatro, apareció en el plató de 'Sálvame' este miércoles rodeado de polémica desde un primer momento.

El presentador se presentó con una vestimenta muy particular, hinchado, en compañía de su perro, 'Papi' y tras haber pasado por una operación capilar. «Me he hecho una cirugía capilar, un trasplante de pelo», aseguró.

A pesar de su intento porque los colaboradores de 'Sálvame' le recibiesen de una manera cordial, la realidad fue bien distinta. En cuanto comenzó a lanzar las críticas vertidas por la audiencia, el ambiente se caldeó «Yo respeto todas las llamadas, pero decirnos a Mila y a mí que nos callemos… Yo sé el trabajo que tengo que hacer. Me gustaría que Carlos dijera si yo le hice algún feo», dijo Belén Esteban refiriéndose a la opinión de un espectador sobre la manera en que dieron la bienvenida a Lozano. «No voy a darle tantas vueltas como Belén. Yo no me callo porque no me da la gana», sentenció por su parte Mila Ximénez.

Tras enfrentarse también por el análisis que desde el programa televisivo se hizo del paso del presentador por 'Gran Hermano Vip', la contienda llegó a su punto álgido cuendo Lozano recriminó a las colaboradoras que fuesen al programa «a vender» sus vidas. «Nadie tiene que venir a decirnos, ni a mí ni a mis compañeras, que vendemos las mierdas. No voy a permitir que un señor diga eso», comentó Belén Esteban, que rompió a llorar y recriminó a Lozano que él «también las vendía». «Yo no vendo mierdas. ¡Cómo se nota que no eres periodista!», dijo el presentador.

Más información en ABC.es