La sorprendente confesión de Carmen Lomana a Risto Mejide Durante su entrevista en 'Chester' revela qué hizo durante el velatorio de su marido EL COMERCIO Gijón Lunes, 18 junio 2018, 10:45

Carmen Lomana no decepciona. Cada una de sus apariciones televisivas dan mucho que hablar y la de este domingo, junto a Risto Mejide, no iba a ser menos. La empresaria, protagonista de una nueva entrega de 'Chester' (Cuatro) junto a la portavoz de Podemos, Irene Montero, habló de su vida y no tuvo vergüenza a la hora de confesar algunas intimidades.

Lomana negó que un enchufe le diera su trabajo («me hicieron un examen», recalcó), aunque admitió que «su padre le colocó en el Santander», y fue rotunda al rechazar que se casó por interés con Guillermo Capdevila: «Nos conocimos en Londres siendo estudiantes en un club de jazz y fue un flechazo».

Tampoco declinó contestar a las preguntas de Mejide sobre su trágica muerte: «Me llamó la Policía Foral de Navarra, pero en ningún momento se me ocurrió que me llamaban por algo de un accidente», contó. Y confesó algo que nadie se esperaba: «Estaba tan desesperada. En ese momento me hubiera querido ir con él. ¿Sabes lo que hice? Quería darle algo mío así que me quité el sujetador y se lo metí en el sudario», contó, para el asombro del presentador y el público.