Celia Villalobos, a La Sexta: «Os vais a aburrir sin tener al PP para darle caña todo el día» La diputada del PP desafió a Ana Pastor a la entrada del Congreso de los Diputados: «¿Cuánto tiempo vais a dedicar ahora a hablar de la corrupción?» EL COMERCIO Gijón Viernes, 1 junio 2018, 22:33

Mañana intensa a las puertas del Congreso de los Diputados. Los medios de comunicación han desplegado sus equipos desde primera hora de la mañana para cubrir la moción de censura de Pedro Sánchez al Gobierno de Mariano Rajoy.

Ha sido precisamente ahí, en la entrada de la cámara baja donde se ha producido un tenso encuentro entre Celia Villalobos y Ana Pastor. La periodista se encontraba cubriendo la llegada de los diputados al hemiciclo cuando la popular le ha soltado un «os vais a aburrir en La Sexta sin tener al PP dándole caña todo el puto día». La diputada ha ido más allá en su ataque contra la cadena: «Hago una apuesta contigo: ¿Cuánto tiempo vais a dedicar a hablar de la corrupción del PSOE desde que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno? Yo me apuesto a que ni el 5%. Pero da igual». La periodista de la cadena de Atresmedia se limitó a responder con un «veo que no ve La Sexta».

No es el único encontronazo que se ha producido esta mañana a la salida de la cámara baja. El miembro fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han protagonizado una de las imágenes más curiosas del día. Apoyándose en sus hombros, Monedero le ha dicho a la ex vicepresidenta: «Me alegro que os vayáis», a lo que Sáenz de Santamaría ha respondido: «A mí no me gusta que lleguéis, pero esto es la democracia».