Chenoa desvela sus razones para no asistir a la gala de Navidad de 'Operación Triunfo 2017' Instagram La cantante ha querido aclarar vía Twitter las verdaderas causas que le impiden estar al lado de sus compañeros de concurso EL COMERCIO Gijón Domingo, 10 diciembre 2017, 00:00

'Operación Triunfo 2017' celebrará la Navidad con una gala especial a la que, por supuesto, asistirán algunos de los concursantes de la primera edición del concurso. Pero hay dos nombres muy sonados que no estarán presentes junto a sus compañeros el día 25 de diciembre, estos son, Chenoa y David Bisbal, siempre polémicos.

La ausencia de Chenoa ha estado rodeada de rumores y especulaciones, incluso la directora de la Academia, Noemí Galera, aseguraba que la artista no acudiría porque debía cumplir con sus compromisos como jurado en 'Tu cara me suena', de Antena 3.

Tras estas declaraciones y una información que indicaba que los fans de 'Operación Triunfo' estaban recogiendo firmas para que la cadena antes mencionada permitiera a la cantante acudir a la gala de Navidad, la artista jha querido dejar las cosas claras en su cuenta de Twitter.

«Hola mi gente bonita. Me paso a deciros q de verdad me hubiera encantado poder estar con mis compañeros y concursantes de OT pero no tengo disponibilidad en agenda. Gracias por el cariño como siempre sois lo más. Ya habrá más ocasiones. Besazos enormes a todos», ha publicado Chenoa.