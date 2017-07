La cita de 'First dates' que acabó en peineta Isabel y Manuel se reencontraron en el restaurante del 'dating' de Cuatro tras una primera e infructuosa velada EL COMERCIO Gijón Sábado, 8 julio 2017, 20:38

La que prometía ser una velada romántica en la que encontrar el amor, terminó por convertirse en una de las peores citas que puedan recordar. Isabel y Manuel acudieron al programa 'First dates' de Cuatro para dar con su media naranja, pero su noche acabó en peineta.

Ella, de 39 años y natural de Azuqueca de Henares (Guadalajara), fue la primera en llegar al restaurante. Él, madrileño de 36 años, entró más tarde, pero no pudo esconder la cara de sorpresa al reencontrarse con Isabel. La pareja ya había tenido una cita en un programa anterior, pero no surgió el amor. Tiempo después el espacio decidió rescatarles para buscarles una nueva cita. «Si me ponen contigo en la mesa yo salgo disparado de aquí», anunció el dejando claro que no quería ni compartir la misma sala con ella.

Finalmente, ambos aceptaron pasar al restaurante y conocer a sus citas, pero la tensión entre ambos fue creciendo. Tanto que cuando Isabel se levantó para saludar a su cita Manual no pudo controlarse y le dedicó una peineta.