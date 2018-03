'Mi casa es la tuya' | El inquietante comentario de Julio Iglesias a Tamara Falcó Tamara Falcó y Bertín Osborne, durante la entrevista en 'Mi casa es la tuya'. / MEDIASET La hija de Isabel Preysler se sinceró con Bertín Osborne, relatando muchas de sus experiencias más personales EL COMERCIO Gijón Sábado, 17 marzo 2018, 22:44

El programa de Telecinco conducido por Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya' se trasladó a la residencia de Isabel Preysler en el barrio de Puerta de Hierro de Madrid para entrevistar a Tamara Falcó, que confesó muchas de sus vicencias personales. No sólo interesaba la entrevistada, también había un morbo añadido por ver la mansión que su madre comparte ahora con el Premio NobelMario Vargas Llosa.

Antes de comenzar la charla, Osborne llamó a Boris Izaguirre, amigo íntima de la invitada, para conocer un poco más su personalidad: «Solo te digo que su novela favorita es Madame Bovary. Es divertídisima, Tamara, una de las mujeres más envolventes que conzoco», le explicó el presentador venezolano.

«Siempre he tenido una imagen de pija mala», se confesó Falcó, «pero cuando hice la primera entrevista con Ana Rosa Quintana las cosas cambiaron un poco, a la gente empecé a caerle mejor». A Osborne no le sorprendieron sus palabras, que le respondió diciéndole que «ahí todo el mundo se dio cuenta de lo divertida y lo simpática que eres».

Acompañada por su perra Jacinta, recordó su infancia y las consecuencias que tuvo en la niña Tamara la separación de sus padres. La joven no esquivó ningún tema, y le contó a Bertín cómo es actualmente la relación con su madre y con su novio el escritor Mario Vargas Llosa. «Mario es una persona fantástica», le dijo Falcó, «yo al principio pensaba que qué rollo tener una Nobel en casa. Pero nada de eso, es una persona fantástica». Cuando Bertín le preguntó qué pensaría su padrastro, Miguel Boyer, sobre la relación de Preysler con el escritor, «pues con lo celoso que era estaría vigilando con un bazuka a Mario», respondió Tamara entre risas.

Además, quiso dejar constancia de la conexión especial que, a pesar de la distancia, mantiene con sus hermanastros Chabeli, Julio José, Enrique y Ana. A pesar de ello, puntualizó, «no tenemos un contacto con ellos como de hermanos, porque sino seríamos 15.000 en la familia». Pero también, para darle un poco de gracia a la entrevista, le contó a Bertín un inquietante comentario que le suele hacer Julio Iglesias: «El tío Julio siempre me dice que no soy su hija por poco». Tamara se sinceró con su entrevistador, y le contó que «al ser hija de padres separados, me convertí en una malcriada».

Durante la entrevista, Tamara habló acerca de cómo se produjo su conversión en la fe católica y lo que supuso para ella este cambio de vida, en el que incluso llegó a intentar consagrarse a la vida religiosa haciéndose monja. «Yo sentí una llamada súper fuerte y empecé a leer la Biblia...La gente se pensaba que me había vuelto loca». Tras una charla repleta de curiosidades, Tamara y Bertín se trasladan a la habitación de la entrevistada, en la que habla de su faceta como diseñadora y de la nueva línea de ropa que está creando. «Mi meta es triunfar como diseñadora», aseguró Falcó.

