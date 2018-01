El Concierto de Año Nuevo arrasa en TVE con el 30,2% de ‘share’ Los triunfadores y perdedores del día en el enfrentamiento entre cadenas y programas MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 2 enero 2018, 14:14

SUBEN:

-‘Concierto de Año Nuevo’: Si algo tiene de tradicional la mañana del 1 de enero es el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, dirigido en esta ocasión por el italiano Riccardo Muti. La emisión en TVE se convirtió en el espacio con mejor cuota de pantalla del día, un 30,2% y 2.380.000 espectadores.

-‘Tu cara me suena: Concierto de Año Nuevo’: El particular concierto de Año Nuevo de ‘Tu cara me suena’ volvió a liderar un año más la noche del 1 de enero. Antena 3 estrenó 2018 con un 17% de ‘share’ y 2.334.000 espectadores en su primer ‘prime time’.

-‘Annie’: La película elegida por TVE para el ‘prime time’ se colocó en segunda posición con el 11,9% de cuota de pantalla y 1.996.000, arrebatando el puesto a otras opciones como ‘Mi casa es la tuya’ en Telecinco.

BAJAN:

-‘Mi casa es la tuya’: El programa de entrevistas de Bertín Osborne en Telecinco arrancaba el año reuniendo a las madres de Alaska, Fernando Tejero y Niña Pastori. La velada terminó con rancheras a ritmo de mariachis y con un discreto 10,9% de ‘share’ y 1.638.000 espectadores.

-‘¡Vaya resaca!’: El cine de Cuatro no pasó del 5,9% de ‘share’ con 859.000 espectadores con la comedia ‘¡Vaya resaca!’ en su primer ‘prime time’ de 2018.