'First Dates' | Una concursante que aspira a ser Guardia Civil: «Quiero ser narcotraficante» La participante del programa rectificó rápidamente sus palabras ante la sorpresa de Carlos Sobera EL COMERCIO Gijón Sábado, 6 enero 2018, 00:08

Los concursantes de 'First Dates' no dejan de sorprender a los espectadores con sus declaraciones, que en ocasiones no tienen desperdicio. En esta ocasión, la protagonista de una divertida anécdota fue Cristina, una comensal del restaurante televisivo del amor que sorprendió a Carlos Sobera con una extraña declaración: aspiraba a ser narcotraficante.

La confesión de la participante se produjo en cuanto acudió a su cita y después de que el presentador del espacio le preguntara sobre su futuro. «Quiero ser narcotraficante», espetó la toledana. Una afirmación con la que Carlos Sobera se quedó petrificado. La concursante rectificó rápidamente cuando se dio cuenta de la confusión: «Osea, Guardia Civil de narcotraficantes».

Tras el cachondeo inicial, Sobera presentó a la joven a su compañero de velada, Manuel, un joven madrileño que se dedica a clasificar correos. La atracción entre ambos fue instantánea y los dos decidieron conocerse mejor en una segunda cita. «Me encantaría tener una segunda cita porque Cristina es una chica estupenda», declaraba Manuel.