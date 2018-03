La inesperada confesión de Bertín Osborne: «Estuve en la cárcel» Bertín Osborne, durante su participación en 'Planeta Calleja'. / Mediaset El cantante y presentador de 'Mi casa es la tuya' se enfrentó al vértigo de los Picos de Europa en ‘Planeta Calleja’ EL COMERCIO Gijón Lunes, 19 marzo 2018, 23:42

No es un gran experto en montañismo, tiene vértigo y jamás se podía haber imaginado que su reto consistiría en intentar escalar una pared vertical en los Picos de Europa. Bertín Osborne se enfrentó a sus miedos y disfrutó de la naturaleza acompañado por Jesús Calleja en la última entrega de 'Planeta Calleja'. Un espacio que el cantante y presentador de 'Mi casa es la tuya' aprovechó para sincerarse con una confesión inesperada: «Hubo una época de la que me arrepiento muchísimo porque era alguien peligroso, me metieron a la cárcel por broncas y peleas en el Puerto de Santa María. Estuve tres días encerrado», se sinceró.

«Me has dado la vida. Si me dices, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti en la vida? Esto. Es una pasada», confesó. Subido en el kayak navegó por las Hoces del Río Duratón, en Segovia. «No quiero pegarme el baño y estoy viendo que voy para el agua», adviertió sin poder evitar un chapuzón al bajar de la canoa.

Bertín Osborne y Jessús Calleja, en un momento del programa. / Mediaset

Jesús Calleja y Bertín Osborne también recorrieron la provincia de León, donde realizaron una travesía a caballo por el Macizo del Mampodre hasta terminar en Maraña, un peculiar pueblo de montaña donde Jesús Calleja tiene grandes amigos.

Para intentar superar el vértigo de Bertín, Jesús Calleja tratató de aplicarle su tradicional terapia de choque: colgarle de un abismo vertical en los Picos de Europa, concretamente en la localidad de Posada de Valdeón (León), donde se encuentra la vía ferrata más larga de la Cordillera Cantábrica con 1.200 metros de longitud y 350 metros de desnivel. «¿Tengo que subir esa pared? Ni muerto. Me están dando hasta mareos y todo», aseguró Bertín, que no se atrevió con el reto y prefirió escaparse a disfrutar de una copa de vino.