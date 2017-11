Crueldad en 'First Dates' por el origen de un concursante María rechazó a Jesús por algo que no develó hasta que se escapó al baño para hablar por teléfono EL COMERCIO Gijón Miércoles, 22 noviembre 2017, 21:30

La cita que protagonizaron Jesús y María esta semana en 'First Dates' ya se inició con algunas exigencias por parte de él. «A mí me gusta un tipo de chicas muy concreto», confesaba el concursante a Carlos Sobera. Y continuaba relatando que prefería que la chica en cuestión fuese arreglada, con buen cuerpo, divertida y con «sus tetitas». Decía querer una mujer completa «como yo».

Esa opinión de sí mismo, sin embargo, no fue compartida por su cita, y es que para María, Jesús era un poco «paleto», además de criticarle por su manera de vestir. «¿Quién viene a una primera cita vestido de boda?», cuestionaba ella.

El comensal se propuso gustar a su compañera de mesa lanzándole algún piropo: «A mí me has gustado, eres totalmente mi prototipo» María, procedente de Huelva, parecía seguirle el juego a Jesús, de origen cordobés, aunque en el momento en el que ella se retiró al baño para hablar por teléfono, descubrió al público la verdadera razón de sus reticencias hacia él.

«Está bien, es mono, pero es que es de Córdoba», decía la onubense a una amiga, dejando claro que mantiene algo personal en contra de los cordobeses. Así se lo hizo saber a Jesús, que no daba crédito a lo que escuchó de boca de María: «Tengo amigos cordobeses. Arte tenéis, pero es que sois muy pesados».

«Yo quiero alguien que me quiera, me da igual de dónde sea. Si no estás de acuerdo te vas por donde has venido», le contestó él tajante, tras lo cual la rechazó, alegando que le daba más importancia al lugar de origen que a la manera de ser de alguien.