El accidentado regreso a ‘Operación Triunfo’ de Bisbal Bisbal tuvo que cantar 'a capela'. / TVE El cantante almeriense tuvo que cancelar su actuación debido a un fallo de sonido que alteró el desenlace de la gala JOSEBA FIESTRAS Martes, 6 febrero 2018, 08:46

Todo iba bien hasta que Roberto Leal invitó a los primeros concursantes de 'Operación Triunfo' a que opinaran sobre la gala final y sus palabras no se escuchaban. Fue Cepeda el que dio la voz de alarma. Su micrófono no funcionaba y entonces el presentador le brindó otro de repuesto, pero tampoco se le oía. Atento al pinganillo, Leal desveló cariacontecido que le estaban informando de que una mesa de sonido se había estropeado y solo funcionaban los micros de los cinco finalistas. ¡Y menos mal! Porque a continuación llegó la bomba: «David Bisbal no va a poder actuar de momento», avisó el comunicador para desgracia del público y los nuevos ‘triunfitos’.

Con la naturalidad que le ha caracterizado durante toda la edición, el presentador continuó la gala entrevistando a Amaia, Aitana y Miriam, las tres candidatas al triunfo, dando tiempo para que los responsables trataran de solventar un problema que no tenía solución. Alterando la escaleta, Leal se llevó al trío finalista al centro del escenario y pidió a Rosa López que le trajera el sobre con la decisión final. Amaia ganadora, abrazos generalizados, revuelta sobre las tablas y Bisbal sin aparecer.

El almeriense llegó minutos más tarde dando besos y abrazos a todos los concursantes y felicitando a la ganadora. Tan confuso era el momento que no vio a Rosa López hasta el final: «¡Mi Rosica, por Dios!», exclamó abrazándose a su compañera. «Estaba todo perfecto y de repente…», trató de explicar el artista, que remató: «Me he quedao fastidiado». No obstante, y viendo la desilusión del personal, Bisbal quiso compensar de algún modo a sus fans y se arrancó a cantar 'a capela' su tema 'Princesa'. No todos se atreven con algo así. Lo que nos perdimos fue el medley de cuatro minutos que habían preparado con sus mejores temas.

Los consejos de Bisbal

El segundo clasificado en la primera ‘Operación Triunfo’ aprovechó su paso por el programa para aconsejar a los chicos y chicas. «Estáis en un momento en el que por un lado tenéis ganas de salir de aquí y por otro no. Ahora tenéis que ser los más valientes del mundo. Los barcos están más seguros atracados en el muelle, pero no están construidos para eso», remató. Y como de todo lo malo hay que sacar una lectura positiva, la imagen de Rosa y Bisbal, sentados en la escalera de un lateral del escenario viendo como sus sucesores en el concurso cantaban, también ¡a capela', su ya famoso ‘Camina’, fue una estampa mágica que parecía retratar el paso del tiempo.

La guinda final falló y esos últimos pasos quedaron un tanto deslucidos y arropados con ruidos extraños, pero la fuerza del programa evitó el desastre y el presentador, más pegado a su pinganillo que nunca, sorteó con naturalidad el caos y hasta se vino arriba en la canción final bailando con los jóvenes artistas que acaban de salir del cascarón. Y como el humor no falta en tiempos de crisis, los memes no tardaron en sacudir las redes sociales con imágenes alusivas al fallo técnico que había impedido a Bisbal cantar como Dios manda. Y casi todas ellas retrataban a Chenoa cortando cables. Siempre nos quedará la risa.

Que Bisbal no puede cantar... y Chenoa desde su casa #OTFinalpic.twitter.com/nJADEuUxVa — Paula Hergar (@Paulahergar) 6 de febrero de 2018

David Bisbal no puede cantar porque de ha roto una mesa de mezclas... #OTFinalpic.twitter.com/hb7oTqVx5z — Puchi (@Pousshin) 6 de febrero de 2018