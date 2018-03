TVE se despide de 'Quini' 'Conexión Vintage' emite esta noche su quinto programa dedicado al Brujo, un documental de una hora con material inédito con el que la cadena dice adiós al astro asturiano JOSÉ L. GONZÁLEZ Viernes, 30 marzo 2018, 00:20

Paco Grande, el director del programa de Teledeporte 'Conexión Vintage', no tenía pensado dedicar más programas a Enrique Castro 'Quini'. Tras mucho insistir, logró en 2016 una entrevista con 'El Brujo' a la que seguirían tres programas en los que se repasaban su carrera y sus goles. Pero la muerte el pasado 27 de febrero del astro asturiano del fúbol ha hecho que el periodista cambie sus planes y prepare un programa especial de despedida que se emitirá esta noche en Teledeporte (22.15 horas). «No se me pasaba por la cabeza dedicar otro programa a Quini. No estaba pensado ni preparado. Después de la entrevista, pensaba que seguiría con nosotros muchos años más», afirmó.

El programa, que cuenta con la colaboración de EL COMERCIO, tiene una hora de duración y un formato un tanto diferente del habitual. Aunque habrá jugadas y goles del futbolista asturiano, «será un documental más testimonial».

Quienes se acerquen a la cadena deportiva de TVE esta noche se encontrarán con una cinta con material inédito en la que participan admiradores como Iker Jiménez, además del historiador Alberto Díaz y el periodista de Efe Adrián Huber, ambos asturianos.

EL COMERCIO se suma al homenaje con algunas de las portadas que marcaron su carrera

«Puede que la participación de Iker Jiménez suene un poco rara, pero él es un gran admirador de Quini y un gran seguidor de los jugadores de esa época. Nos envió un vídeo en el que nos explica qué significó este jugador para él», señaló Paco Grande.

El espacio cuenta con una serie de imágenes que un documentalista rescató del archivo de TVE y que solo se vieron en Aragón. Se trata de un reportaje en el que la periodista Rosa María Artal recorre todos los lugares que marcaron el secuestro de Quini. «Es una cosa curiosa, porque son unas imágenes inéditas en el ámbito nacional», señala Paco Grande.

El documental contará con un momento muy emotivo: el último encuentro entre Ubaldo Puche y Quini. El fotógrafo que realizó la estampa más icónica del futbolista acudió a Mareo el 20 de febrero para encontarse con su viejo amigo, una cita que quedó reflejada en un vídeo con el que ha conseguido hacerse en periodista de TVE. «Fue la última vez que se vieron. Puche acudió allí a saludarle porque temía no volver a hacerlo por su avanzada edad».

El periodista asturiano Adrián Huber tiene también un espacio destacado en el programa. Su testimonio da cuenta de esa generación que ha perdido «parte de su niñez» con la muerte de Quini.

En el programa no pueden faltar los goles y las jugadas que marcaraon la carrera de 'El Brujo', pero la intención de este programa no es tanto enseñar quién fue Enrique Castro como rendirle un homenaje. «Se trata de decir adiós a Quini, una persona que quedará para siempre entre nosotros», explicó Paco Grande.

EL COMERCIO se ha sumado a este homenaje con una colaboración en forma de portadas. Un vídeo en el que se recogen algunas de las más recordadas servirá para repasar algunos de los momentos más importantes de la vida de un astro que trascendió las fronteras de Asturias. «En Madrid se sentía por él la misma admiración que en Asturias y su muerte se recibió con el mismo dolor. Mi madre, que tiene 87 años, me llamó y me dijo 'pobre, se ha muerto ese muchacho'».