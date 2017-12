La dura autocrítica de Jorge Javier ante el fracaso de 'Gran Hermano Revolution' «Estoy convencido de que mi labor como presentador ha ayudado a que no cuajara», admite el presentador ELCOMERCIO.ES Miércoles, 13 diciembre 2017, 18:41

No es ningún secreto que la última edición de Gran Hermano, conocido como 'Gran Hermano Revolutión' ha sido un fracaso de audiencia, lo que ha caído como un jarro de agua fría en Telecinco. Su presentador, Jorge Javier Vázquez, es consciente de ello y ha publicado este miércoles, un día antes del final del concurso, un demoledor mensaje a través de la opción 'stories' de Instagram, que se borra pasadas 24 horas.

"Mañana finaliza #GHRevolution. En cuanto a audiencia, ha sido la peor edición de todas las que se han emitido. Creo que todavía es pronto para evaluar el porqué, pero estoy convencido de que mi labor como presentador ha ayudado a que no cuajara. Gracias a todos los que estuvieron ahí y mis disculpas a los que piensan que no estuve a la altura”, escribe el presentador.

La presente foto con mensaje no ha sido su único 'mea culpa' que lanza públicamente. Además, en su blog en la revista 'Lecturas' mantiene que “no sé cuánto porcentaje de responsabilidad me toca, pero sería de idiotas pensar que no tengo nada que ver con los bajos datos”. Es loable que elogia a sus compañeros de equipo y no pone ningún pero a la selección de concursantes.

Hace tres semanas, las alarmas saltaron en Telecinco cuando el programa registró el dato de audiencia más bajo de toda su trayectoria por tercera vez en un mes -un 12% de cuota de pantalla y 1.252.000 espectadores-, convirtiéndose en la cuarta opción de la noche de los jueves, detrás de las series 'Estoy vivo' (TVE) y 'La casa de papel' (Antena 3) y el programa de La Sexta 'Dónde estabas entonces'.

Parece que a Jorge Javier Vázquez le van mejor otros formatos como 'Sábado Deluxe' o 'Supervivientes'.