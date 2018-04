Enigmas de querer y no poder Una imagen del Monsacro, que protagoniza una de las historias del programa de esta noche. El programa 'Historias y misterios' (hoy, 22.15 horas) muestra en la TPA las consecuencias de obsesionarse con una xana, una ermita y un infiel J. M. PUGA Miércoles, 11 abril 2018, 00:10

El próximo viaje de 'Historias y misterios' es atrayente y cautivador. El programa que conduce Arantza Margolles y que cada miércoles emite la TPA a las 22.15 empieza hoy en Muros de Nalón, donde una leyenda cuenta que un caballero sufrió las consecuencias del exceso de amor.

El equipo da a conocer su historia en 'Por amor a una xana', cuya trama se sitúa en la playa de Aguilar, donde hoy domina el paisaje la peña del Caballar. La tradición cuenta que esta es en realidad un caballero que quedó petrificado al fracasar en su intento de llevarse a una xana. Este capítulo servirá de paso para «sugerir que les xanes no son tan buenas e inocentes como se las pinta», cuenta la historiadora y colaboradora de este diario. Con ella, para abordar todos los entresijos, estarán el etnógrafo y experto en mitología asturiana Berto Álvarez Peña, la fotógrafa y diseñadora gráfica murense Jennifer Margó y el divulgador Xurde Morán. Esta historia de amor truncado cobrará vida gracias a la recreación que firma la compañía Teatro del Cuervo. Sergio Gayol interpretará al caballero que se juega el tipo por la xana que encarna Lidia Méndez.

'Historias y misterios' propone después subir al Monsacro, en Morcín, donde en la antigüedad se lograron construir dos ermitas. «Una, octogonal como les gustaba a los templarios, se encuentra en una zona nada propicia. De hecho, hay constancia de que se cayó varias veces», adelanta la presentadora. En 'Las ayalgas del monsacro' revelan que este edificio fue utilizado para esconder los tesoros de la Cámara Santa por la amenaza de los musulmanes. Se dice que en la zona aún permanecen ocultas algunas joyas... De todo esto hablarán el historiador Miguel Dongil y Sánchez, y Natividad Torres y Ana Rúa, del Colectivo Vestigia.

En Olloniego hubo un palacio denominado 'de Tudela'. No es muy conocido porque su desaparición no se debe al inevitable paso de los años, pues se perdió en la misma Edad Media que vio su esplendor. Las causas tienen que ver con las cosas del querer, las cuales abordan en 'La leyenda del buen cristiano'. Aquí se presenta a una joven, doña Irene, que se enamora perdidamente de un musulmán y, aunque le jura a su padre no perder la fe católica, acaba sucumbiendo al amor. Por ello el castillo arde. La presidenta de la Asociación de Vecinos, Carmen Barbosa, y los arqueólogos Patricia Suárez y Alejandro García, ambos del grupo Arqueos, hablarán de ello. De devolver a la vida a los trágicos enamorados se encarga La Tejedora de Sueños. José Luis Fernández González interpreta a don Ares; Ici Díaz a su hija, y Francisco Pardo al joven.