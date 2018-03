El 'zasca' de Marta Sánchez a Jordi Évole en 'El Hormiguero' Marta Sáncehz, en un momento de la entrevista. / Antena 3 La cantante visitó este miércoles el programa de Pablo Motos para hablar sobre la polémica surgida por su letra para el del himno de España EL COMERCIO Gijón Miércoles, 14 marzo 2018, 23:22

La cantante Marta Sánchez visitó este martes el plató de 'El Hormiguero' semanas después de su concierto recopilatorio tras cumplir 30 años de carrera, en el que interpretó una versión personal del himno de España. «Me da pena que no se haya hablando apenas del concierto a piano y voz. Me costó mucho hacerlo. Me veía un poco señorona, pero me he vuelto a enamorar de mis canciones», afirmó.

La madrileña se mostró satisfecha por la buena recepción de su letra para el himno nacional y reveló la particular conversación que tuvo con el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. «Me llamó el otro día cuando me estaba vistiendo para ir al gimnasio». Explicó que Méndez de Vigo la aseguró que le había llamado «para felicitarme» y reveló que «iba a ver lo que se podía hacer». «No voy a ganar ni un solo duro porque, si se legaliza, los derechos los voy a ceder a todos los españoles a pensionistas o colegios», sostuvo.

Durante la conversación, Marta Sánchez quiso responder al periodista Jordi Évole, quien durante una entrevista en el mismo programa aseguró que la madrileña «tributa su dinero fuera de España». «Jordi, mis flores favoritas son las peonias rosas, por si quieres compensar tu metedura de pata. Tributo en España desde que empecé a cantar con los 19 años. Incluso lo que gano fuera, lo traigo aquí», añadió.