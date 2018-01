La excéntrica fantasía sexual de un concursante de 'First Dates'

Félix y Alba, de 25 y 19 años, fueron a 'First Dates' (Cuatro) para encontrar el amor. No cuajó, pero se divirtieron de lo lindo. La cita que mantuvo la simpática pareja se calentó pronto y la conversación derivó en las preferencias sexuales de cada uno.

Ella fue la primera en interesarse por los gustos de su pareja que, entre risas y un tanto avergonzado, se acercó al oído de Alba para susurrar su excéntrica fantasía: «Hacerlo en un castillo hinchable en una playa de Hawaii».

Alba, en cambio, no se avergonzó en absoluto y dejó claro que en lo que a sexo se refiere, «solo me preocupo por mí, el otro no me preocupa».