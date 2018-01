Las calabazas más políticamente correctas en la historia de 'First dates' Iberia no tuvo otra opción más que aceptar el 'no' de su cita en el restaurante del programa EL COMERCIO Gijón Miércoles, 10 enero 2018, 23:32

Nueva cita infructuosa en 'First dates'. El 'dating show' de Cuatro sigue empeñado en emparejar a los comensales de su frecuentado restaurante, pero no siempre lo consigue. Una de las últimas citas que acogió el espacio terminó con unas calabazas más políticamente correctas de lo que nos tienen acostumbrados.

Juanjo, un abogado centrado en escribir su tesis, no quiso cerrar su paso por el programa sin hacer gala de la corrección que le caracteriza. Así que, en la decisión final, quiso dejar buena cuenta de su buena educación. Su cita en el programa, Iberia, le dio el sí para un segundo encuentro, pero él no lo veía tan claro.

«No tendría una segunda cita porque de momento, por lo que he conocido de ella, no me llena como para una relación de esas características. Eso no quita que a mi me encantaría, si ella no tiene inconveniente, en poder mantener una relación de amistad y conocerla más detenidamente fuera», se explicó él. La mujer aceptó de buen grado el no y se mostró dispuesta a seguir conociéndose.