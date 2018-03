'First Dates' | Una cita sin chispa que terminó siendo de alto voltaje Azahara, concursante de 'First Dates', durante un momento del programa. / TWITTER 'FIRST DATES' Azahara y Juanma protagonizaron en el programa de Cuatro unas escenas no aptas para cardíacos EL COMERCIO Gijón Viernes, 16 marzo 2018, 19:22

'First Dates', el programa de citas a ciegas de Cuatro conducido por Carlos Sobera, vive a menudo escenas de lo más peculiar. En esta ocasión, la pareja formada por Azahara y Juanma, dos treinteañeros madrileños, no parecieron sufrir un flechazo al verse en el restaurante más famoso de la televisión, pero lo que parecía un encuentro sin chispa, finalmente consiguió elevar la temperatura del plató.

Ambos comensales se preguntaron por sus peores citas y, en ese intercambio de experiencias, surgieron las risas y la atracción. «Había quedado con una chica, quedamos a tomar algo y luego a cenar. Me llamó diciendo que estaba en el bar de debajo de mi casa. Cuando bajé tenía una mancha de lejía en el pantalón, el pantalón desabrochado, y cuando hablé con ella llevaba un pedo...», relató Juanma ante las risas de Azahara.

Por su parte, ella también le contó una de sus citas: «Pues te voy a contar yo la mía. Tenía un amigo y tal y hacía tres años que no le veía. Me dijo que tenía una Maseratti, soy futbolista, y quedamos. De repente me suena el móvil, veo un coche con más golpes que la escupida de una loca, y veo un tipo que parecía a Frodo, con chepa, medio lelo y me dice 'Azahara'... me fui corriendo, al Metro. Me quité hasta los tacones. Me crucé con Rappel que me deseó mucha suerte».

Tras estas declaraciones, la química estaba asegurada y solo hizo falta un 'mensaje sorpresa' que pedía tres besos donde el madrileño deseara para que la cena acabase con escenas llenas de pasión. La decisión de ambos, como era de esperar, fue volver a verse por segunda vez.