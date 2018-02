El trabajo y las faltas de ortografía de un comensal, las razones de la tensión en 'First Dates' Alicia y Carlos protagonizaron una de las citas más incómodas del programa de Cuatro EL COMERCIO Gijón Viernes, 23 febrero 2018, 21:53

La cena de Alicia y Carlos en 'First Dates', el programa de Cuatro conducido por Carlos Sobera, no se desarrolló según lo esperado por los concursantes que acuden al espacio televisivo buscando el amor. La cita entre ambos desprendió incomodidad y bastante bordería.

Carlos, de 28 años, le dio una nota a Alicia, de 26, que contenía faltas de ortografía, un fallo que la malagueña no pudo obviar.

«Hemos venido a conocernos y me sales con eso... Aquí, delante de miles de personas que están mirando me dices que tengo faltas de ortografía...Pues me voy a cagar en todas tus muelas», le espetó él tras la corrección de ella.

Las diferencias entre los dos comensales no quedaron ahí. Alicia, maquilladora y peluquera, no estuvo tampoco de acuerdo con los trabajos de Carlos, camarero y estríper con anterioridad. Ella le aseguro que las causas eran sus celos y que «no me gustan los chicos que trabajan de noche, no me fío de ellos».

La decisión de ambos de no volver a verse era evidente.