La original presentación de una concursante de 'First Dates' que explica las razones de su aumento de pecho CUATRO La carta de presentación de la comensal del programa fue explicar su operación EL COMERCIO Gijón Miércoles, 4 abril 2018, 23:32

La peculiaridad es uno de los calificativos que reinan en 'First Dates'. El programa de citas de Cuatro presentado por Carlos Sobera contó este martes con una comensal madrileña que impactó con su sinceridad en el inicio de su presentación: «Mi madre siempre me dice que me tape pero no me da la gana. A mi me gusta ir enseñando, ir muy explosiva y que todos me miren». No conforme con esa primera apreciación, la esteticista de 26 años quiso dejar claros los motivos por los que decidió someterse a un aumento de pecho: «Yo he ligado con pechos, sin ellos... Y he ligado mucho, pero decidí operármelos y ahora estoy mucho más segura y confiada en mí misma».

La pareja que le tocó en gracia fue Marco, un chico con cuerpo de gimnasio, sevillano y con muchos tatuajes. «Yo también llevo tatuajes», le comentó Elena, «tengo mi propia cara tatuada». La conversación entre ellos fue muy animada, compartiendo sus gustos, costumbres y planteamientos de vida. Antes de tomar la decisión, ambos comensales acabaron besándose apasionadamente nada más terminar de cenar.