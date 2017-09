Va a 'First Dates' y roba un objeto del programa Su cita se quedó sorprendida cuando vio lo que estaba haciendo EL COMERCIO Gijón Viernes, 15 septiembre 2017, 16:56

Por lo general los participantes de ‘First Dates’ acuden al programa para buscar el amor. Hay quienes tienen suerte y hay quienes no, pero lo importante es vivir la experiencia, ya que es algo que probablemente no se repetirá nunca más. Quizá esta sensación fue la que llevó a Alfredo, uno de los comensales del programa, a sustraer uno de los objetos que adornaba la mesa en la que se encontraba cenando junto a su cita, una bola del mundo.

La cita se desarrollaba con total normalidad hasta que el hombre cogió la bola y se la guardó debajo de la camiseta, alegando que quería llevarse un recuerdo del momento, “Me la llevo de recuerdo. No hace daño a nadie”, explicaba a su cita, quien quedó atónita ante lo ocurrido.

La comensal que le acompañaba no dudó en preguntarle por qué estaba robando el adorno, ante lo que Alfredo no dudó en argumentar haciendo referencia a la picaresca española, “Tú nunca te has llevado el cenicero de un bar?. La picaresca española está siempre y yo creo que llevarse el cenicero de la mesa de un restaurante es bonito, porque es un recuerdo", argumentaba.

No se sabe si fue por este ‘momentazo’ o simplemente porque no surgió la chispa del amor, pero lo que quedó claro es que ella no quería seguir conociéndole a él.