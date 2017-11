Beatriz Luengo, Romeo Santos y Tony Aguilar, este lunes en 'OT 2017' Marina o Mireya: una de las dos abandonará la Academia EL COMERCIO Gijón Sábado, 25 noviembre 2017, 16:03

‘Operación Triunfo’, presentado por Roberto Leal, vivirá este lunes su cuarta expulsión. Marina, con ‘The voice within’, y Mireya con ‘Cuando nadie me ve’, intentarán convencer a los espectadores de que merecen seguir en la Academia. El resto de concursantes cantarán nuevos duetos, excepto Ana Guerra, Raoul y Agoney que también cantarán en solitario. Además, el talent show recibirá la visita de Beatriz Luengo y Romeo Santos, que actuarán en directo, y contará con el locutor Tony Aguilar, como jurado invitado.

Tercera expulsión: ¿Marina o Mireya?

Un nuevo concursante abandonará la Academia este lunes. Marina o Mireya son las nominadas de la semana y cantarán en solitario para demostrar que merecen continuar en el programa. El tema escogido por Marina es ‘The voice within‘, de Christina Aguilera, mientras que Mireya ha elegido cantar “Cuando nadie me ve‘, de Alejandro Sanz.

Otros tres concursantes actuarán en solitario: Ana Guerra interpretará la famosa canción mexicana ‘La Bikina‘; Raoul, ‘Million reasons‘, de Lady Gaga; y Agoney, ‘Rise Like a Phoenix‘, de Conchita Wurst. El resto de duetos estarán protagonizados por Amaia y Roi, ‘Shape of you‘, de Ed Sheeran; Cepeda y Miriam, ‘Estoy hecho de pedacitos de ti‘, de Antonio Orozco; Alfred y Aitana, ‘El mismo sol‘, de Álvaro Soler y Jennifer López; y Nerea y Ricky, ‘The time of my life‘, de la banda sonora de ‘Dirty Dancing‘. Abrirán la gala con ‘La revolución sexual’, de La casa Azul.

Tony Aguilar, cuarto jurado

Tony Aguilar, locutor, DJ y presentador ocupará la cuarta plaza del jurado, integrado por Mónica Naranjo, Joe Pérez-Orive y Manuel Martos. Aguilar lleva más de 25 años en Los 40 donde ha creado, dirigido y presentado programas de éxito como ‘Anda Ya‘. Tras 22 temporadas en antena sigue al frente del programa musical con más oyentes en nuestro país, ‘Del40al1‘, que recibió el año pasado el Premio Ondas al mejor programa y mejor presentador. Desde hace dos años dirige y presenta ‘LOS40 Global Show’, que se emite en 12 países en España y Latinoamérica.

Los artistas invitados: Beatriz Luengo y Romeo Santos

Beatriz Luengo se subirá al escenario de ‘Operación Triunfo’ con su primer single, “Más que suerte”, acompañada de Agoney y del resto de concursantes en los coros. El tema, que la artista canta junto a Jesús Navarro en su versión original, acumula 20 millones de reproducciones en plataformas de streaming y es el primer adelanto de su nuevo proyecto, ‘Cuerpo y Alma’, que combina la esencia más urbana y bailable de la artista en su faceta de autora y compositora.

Luengo, que también ha compuesto para multitud de artistas internacionales como Ricky Martin, Jennifer López o CNCO, ha desarrollado una exitosa y sólida carrera en España y a nivel internacional.

Romeo Santos interpretará ‘Imitadora’, uno de los hits de su nuevo álbum ‘Golden’. Este artista consagrado en todo el mundo es el ‘Rey de la Bachata’, empezó su carrera como el principal productor y compositor del grupo ‘Aventura’ antes de emprender su carrera en solitario. Ha vendido más de 100 millones de sencillos y 40 millones de álbumes, y ha obtenido varios premios.

El álbum ‘Golden’ es el disco latino más vendido en lo que va de año. Santos ha sido nominado este año a cinco Latin American Music Awards, incluidos Artista del Año y Álbum del Año. El trabajo que llevan a cabo los concursantes dentro de la Academia se puede seguir en el Canal OT 24 horas que se emite en las plataformas YouTube y Sky. Y en los resúmenes diarios del canal Clan y antes, a las 18:00 horas, todos los días en RTVE.es.