Gala 9 de 'OT 2017': invitados, nominados y canciones

'Operación Triunfo' empieza el 2018 con día de emisión excepcional para la Gala 9, que se emitirá en directo el martes 2 de enero. El concurso ha arrancado ya la recta final y todos los concursantes cantan en solitario. Cepeda y Roi son los nominados; uno de los dos deberá abandonar la Academia. Como artista invitado el programa recibirá a Carlos Baute y como cuarto miembro del jurado repite el Dj Wally López.

Para evitar ser el octavo expulsado, Cepeda ha escogido la canción de James Arthur ‘Say you won’t let go’, mientras que Roi se ha decantado por ‘When I was your man’ de Bruno Mars. El resto de concursantes también se subirán al escenario en solitario. Amaia interpretará ‘Shake it out’ de Florence and the Machine; Aitana, ‘Chas! Y aparezco a tu lado’, la versión de Supersubmarina del tema de Alex y Christina; Miriam, ‘Dramas y comedias’ de Fangoria; Ana Guerra, ‘Cabaret’ de Liza Minnelli; Nerea, ‘(Out here) On my own’ de Nikka Costa; Agoney, ‘Without You’ de David Guetta; y Alfred, ‘Insurrección’ de El último de la fila. La gala abrirá con la interpretación coral de ‘Hoy puede ser un gran día’ de Joan Manuel Serrat.

El trabajo que llevan a cabo los concursantes dentro de la Academia se puede seguir en el Canal OT 24 horas y en los resúmenes diarios del canal Clan y antes, a las 18:00 horas, todos los días en RTVE.es.

Carlos Baute, artista invitado

Carlos Baute será el artista invitado en esta novena gala. El cantante venezolano, con más de 20 años de carrera musical, interpretará su último single ‘Vamo’ a la calle’, que ya es disco de oro en España. Con este tema, ha querido transmitir un mensaje de optimismo, esperanza y apoyo ante la situación actual de su país donde se ha convertido en un himno. El cantante se encuentra en plena gira mundial, recorriendo países como España, México, Argentina, Chile o Colombia, entre otros, y preparando su próximo disco, de tintes muy urbanos y con algunas sorpresas, que verá la luz en 2018.

El Dj Wally López repite como jurado

Wally López vuelve al plató de ‘Operación Triunfo’ para valorar a los concursantes junto a Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive. El Dj ha sido elegido en numerosas ocasiones en los Deejaymag Spain el mejor dj del año, mejor productor, mejor remezclador y mejor locutor de radio. Fue pionero en remezclar canciones pop en España, trabajando con artistas como Mónica Naranjo, Miguel Bosé o David Guetta, para el que hizo el remix ‘Just a Little More Love’ con el que Guetta consiguió su primer número 1. Desde hace 18 años sus residencias en Ibiza son icónicas, como las de Pacha y Space, o como la de la pasada temporada en Heart.