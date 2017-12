Así será la gala de Navidad de 'Operación Triunfo 2017'

'Operación Triunfo 2017' se prepara para celebrar la Navidad por todo lo alto con una gala especial que contará con algunos de los participantes de la primera edición. La ganadora de'OT 1', Rosa López, es el último nombre que se ha sumado. Junto a ella, David Bustamante, Manu Tenorio, Naim Thomas, Gisela, Nuria Fergó, Álex, Natalia, Alejandro Parreño, Vero y Geno.

Los espectadores podrán revivir algunos de los dúos más memorables de la primera edición de Operación Triunfo, en los que se unirán las voces de los participantes actuales y los artistas de la primera edición del talent show. La gala contará con varias actuaciones, incluidas las interpretaciones conjuntas de los himnos de 'OT 1' y 'OT 2017': 'Mi música es tu voz' y 'Camina'.

Tras la incorporación de Rosa, el repertorio musical de la gala queda así: Rosa y Amaia cantarán ‘Gracias por la música’ (Abba), Nerea y David Bustamante interpretarán ‘Vivo por ella’ de (Andrea Bocelli), Gisela y Agoney cantarán ‘Somebody else’s guy’ (Jocelyn Brown), Raoul y Alejandro Parreño se subirán al escenario con ‘Don’t let the sun go down on me’ (Elthon Jon), Cepeda y Manu Tenorio unirán sus voces para cantar ‘Lucía’ (Joan Manuel Serrat), Alfred y Naim Thomas recuperarán el tema ‘Adoro’(Armando Manzanero), Mireya y Nuria Fergó pondrán acento flamenco con ‘Noches de Bohemia’ (Navajita Plateá).

También llegarán los números de Ana Guerra, Mimi, Gisela y Vero que cantarán ‘Lady Marmalade’ (Christina Aguilera), el de Marina, Thalía, Natalia y Geno que defenderán ‘Eternal Flame’ (The Bangles), o Ricky, Juan Antonio y Álex con ‘Corazón espinado’ (Maná). Aitana y Natalia cantarán ‘Walking on sunshine’ (Katrina & the Waves), Miriam actuará junto a David Bustamante con el tema ‘Te quiero, te quiero’ (Nino Bravo), y Roi y Vero cantarán a dúo ‘I finally found someone’ (Barbra Streisand).

Buena parte de los concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo' estarán en el especial navideño de La 1. / RTVE

Además, los concursantes recibirán regalos de Navidad del programa y de sus familiares, y muchas sorpresas más en esta gala producida por RTVE en colaboración con Gestmusic. Con 2,7 millones de espectadores en su regreso el pasado mes de octubre, el 'talent show' musical de La 1 suma millones de espectadores cada semana con los vídeos de las actuaciones de los concursantes, que se convierten en virales. Además, ‘OT 2017’ reina en las redes sociales, donde cada jornada es trending topic gracias a los miles de usuarios que siguen el día a día del concurso en el canal 24 Horas de la Academia.

Programación navideña de La 1

La gala especial de OT forma parte de la programación navideña de La 1, que incluirá el estreno de la 5ª temporada de ‘Masterchef Junior’, ‘Telepasión’ dedicado a grandes musicales de la historia del cine, musicales con Pablo Alborán, Raphael, concierto-homenaje ‘Mi querida Cecilia’ y especial de Bruno Mars.

Además, la Gala Inocente dedicada a la lucha contra el cáncer; el especial fin de año ‘Bienvenido Mr Wan-da’ con José Mota; ‘¡Feliz 2018!’ con Eva González y Carlos Latre; retransmisión de las Campanadas, con Anne Igartiburu y Ramón García; y Gala de Reyes, presentada por Anne Igartiburu y Edu Soto, junto a las citas tradicionales del Sorteo de la Lotería, el Mensaje del Rey, la Cabalgata de Reyes, con Jacob Petrus y Marta Solano, y el Concierto de Año Nuevo.