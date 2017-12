'Gran Hermano Revolution': Carlota denuncia a José María por abuso sexual con penetración Un mes después de la expulsión del concursante de la casa de Guadalix, la joven ha formalizado la denuncia ante la Policía Nacional EL COMERCIO Gijón Jueves, 7 diciembre 2017, 17:00

Casi un mes después de que se activaran todas las alarmas en la casa de 'Gran Hermano Revolution', Carlota ha denunciado a José María por un presunto caso de abuso sexual con penetración.

El exconcursante del popular 'reality' de Telecinco fue expulsado de forma fulminante por una «conducta intolerable» y la joven abandonó la casa sin más explicaciones. Desde el primer momento se sospechó de un presunto abuso que la dirección del programa denunció ante la Guardia Civil. Sin embargo, la joven no ha presentado denuncia hasta este 5 de diciembre, según recoge 'La Razón', momento en el que se ha activado el protocolo dispuesto para este tipo de sucesos.

Una semana después de que tuvieran lugar los hechos denunciados, Carlota se reincorporó al concurso y reveló a cámara que había tenido lugar un «hecho grave y desagradable» cuanto «estaba inconsciente» tras haber ingerido alcohol, pero no ha adoptado medidas legales contra su expareja hasta esta semana: «En las primeras horas después de que pasara estaba aturdida y no quise denunciar ante la Guardia Civil, pero he cambiado de parecer», explica la joven a 'La Razón'.

La denuncia de Carlota, formalizada en una comisaría de la Policía Nacional de Madrid, activa un protocolo paralizado por la falta de este trámite. A partir de ahora, el exconcursante de 'GH 18', que siempre negó las acusaciones, puede ser detenido y citado a declarar en calidad de investigado.