La guerra llega a la familia Campos

Carmen Borrego ha opinado sobre el posado que Terelu Campos ha realizado para una revista

Terelu Campos ha posado en la portada de una conocida revista junto a su hija Alejandra, que acaba de alcanzar la mayoría de edad. Esta imagen ha despertado una gran polémica y declaraciones, tanto a favor como en contra de la misma, ya que la hija de María Teresa Campos ha manifestado en el programa 'Sálvame' donde colabora, que no quiere que su hija entre en el mundo en el que ella se mueve.

«La única responsable de haber hecho las fotos en ¡Hola! soy yo», ha dicho Terelu Campos en el mismo programa de Telecinco, respondiendo así a los que critican su actitud. Además, la colaboradora ha confesado que «lo he hecho porque era absolutamente inevitable que saliera y por dinero, sin lugar a dudas, no lo he negado en ningún momento».

La última en lanzar a Terelu unas cuantas 'pullas' ha sido su propia hermana, Carmen Borrego, que ha dicho lo siguiente sobre la exclusiva en el programa 'Socialité', presentado por María Patiño: «Yo creo que utilizar a una chavala de 18 años no me parece bien, yo no voy a entrar en ese juego».