La verdadera historia del crimen de Versace a manos de un asesino de homosexuales Antena 3 estrena una serie en la que se narra la trágica muerte del diseñador italiano EL COMERCIO Gijón Domingo, 18 marzo 2018, 22:17

Gianni Versace, el revolucionario de la moda, murió asesinado hace veinte años en Miami. Antena 3 estrena esta noche la serie 'El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story', que pretende mostrar la historia real del diseñador en diez capítulos, de la mano de Penélope Cruz como Donatella Versace, Edgar Ramírez, que da vida al estilista italiano y Ricky Martin como el novio del protagonista.

Darren Criss es el actor que interpretará a Andrew Cunanan, un seductor y atractivo joven con un pasado familiar turbio. Tras ganarse la vida a través de la prostitución y coquetear con las drogas, adoptó una actitud desafiante y altiva que finalmente desencadenó en una espiral de violencia. Se convirtió en uno de los asesinos más buscados tras matar, al menos, a cinco personas.

Tras varios crímenes llenos de sadismo y violencia, Cunanan fue a vivir a Miami Beach, donde permaneció dos meses viviendo tranquilamente a pesar de que tenía al FBI siguiendo sus pasos.

Según afirma Maureen Orth en 'Vulgar Favors', en el que se basa la serie, Cunanan conoció a Versace en 1990 en una discoteca en San Francisco. Desde entonces, tomó al diseñador como un reflejo de todo lo que quiso ser, pero que nunca logró. El asesino lo mató de dos disparos en las escaleras de su mansión a plena luz del día el 15 de julio, justo cuando llegaba de dar un paseo bajo el sol de Florida. Un testigo intentó perseguirlo, pero no pudo alcanzarlo. El camión robado de Reese, la ropa de Cunanan, un pasaporte y recortes periodísticos de sus propios asesinatos fueron encontrados en un lugar cercano por la Policía. Sin embargo, no consiguieron atraparlo. Encontraron su cuerpo el 23 de julio en una casa flotante. Andrew Cunanan se suicidó y dejó con su muerte un sinfín de rumores sobre una posible relación entre ambos. El motivo que le llevó a asesinar a Versace sigue siendo un misterio, puede que 'American Crime Story' intente arrojar algo de luz a este suceso.

Un sinfín de críticas

Son muchas las reacciones que ha provocado ya la serie. La familia Versace, en particular Donatella, ha publicado un duro comunicado contra la ficción: «La familia Versace no ha autorizado ni ha estado en modo alguno implicada en la serie televisiva dedicada a la muerte de Gianni Versace. Dado que Versace no autorizó el libro en el que parcialmente se inspira la serie y no ha formado parte en la elaboración del guión, esta serie televisiva debe ser considerada una obra de ficción».

Más información en ABC.es.