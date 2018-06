El homenaje a Asturias de Oxana en 'Masterchef' La aspirante rusa afincada en Gijón sorprendió con su emplatado en una emocionante noche en la que se reencontró con su hija IVÁN LLERA Gijón Martes, 26 junio 2018, 23:48

Oxana sigue su camino en MasterChef. La concursante de origen ruso afincada en Gijón volvió a hacer gala de su talento y se ganó el pase a la semifinal del programa tras una dura prueba de eliminación. El espacio de La 1 vivió una de sus noches más emotivas con la visita de algunos familiares de los aspirantes. La concursante asturiana tuvo la oportunidad de reencontrarse con su hija, a la que llevaba sin ver un año.

Madre e hija tuvieron que cocinar esposadas en el primer reto de la noche. A pesar de haber logrado solo un aprobado en la primera prueba, el jurado quiso destacar su trabajo juntas. «No está perfecto, tiene defectos, pero tiene muchísimo amor», valoró Samantha Vallejo-Nájera. «Ese cariño de madre a hija, de hija a madre es infinitamente más grande que la cocina. He recibido una lección que me servirá para toda la vida. Nos habéis tocado el corazón», quiso elogiarlas Martín Berasategui.

Oxana no evitó verse de nuevo en la prueba de eliminación. El reto consistió en la elaboración de un plato libre de alta cocina en 75 minutos. Los aspirantes con delantales negros contaron con 10 ingredientes de los que pudieron cambiar cinco. Por cada descarte, recibieron una minicaja con un producto secreto. La aspirante 'asturrusa' tuvo que incluir el queso Cabrales en su elaboración. «Se lo dedico a toda la gente de Asturias que me está esperando en casa», anunció rotunda la concursante al presentar su plato ante el jurado.

Su 'Flor de Lis' no pasó desapercibida. «Felicidades. Es de las cosas más bonitas que has presentado. Tu evolución hasta este emplatado es increible. No parece que lo hayas hecho tú», elogió Samantha. El resto del jurado también alabó el trabajo de la aspirante, aunque le pidieron un esfuerzo por seguir puliendo detalles.

Lo más visto de su franja

'MasterChef' vivió este lunes su noche más dulce de la temporada. El 'talent' culinario de La 1 logró el dato más alto de esta edición y fue lo más visto en su franja de emisión, con una media de 2.744.000 espectadores (23,1%) en su undécima entrega. Creció en 211.000 personas y 3.3 puntos respecto a la semana anterior. También registró el minuto más visto de La 1 y lideró el late night.

Hasta 6.196.000 personas vieron algún momento del programa, que contó con la visita del chef Martín Berasategui. Sofía fue la aspirante que tuvo que colgar el delantal esta semana y se conocieron los semifinalistas de esta edición: Daniel, Marta, Tony, Oxana y Ketty. Además, el espacio logró el minuto más visto de La 1 a las 23:37 horas con 3.390.000 espectadores y una cuota del 22,6%, en una jornada en la que la cadena se impuso en late night (27%).'