'El Hormiguero' | El truco más canalla de Hugo Silva para conseguir un papel Hugo Silva y Pepón Nieto en 'El Hormiguero'. / ATRESMEDIA El actor acudió al programa de Pablo Motos para presentar 'El Intercambio', su nueva película junto a Pepón Nieto EL COMERCIO Gijón Jueves, 31 mayo 2018, 21:14

Los actores Hugo Silva y Pepón Nieto están de estreno este viernes. Tras aquella época juntos en la serie de televisión 'Los hombres de Paco', los actores vuelven a compartir pantalla en 'El Intercambio', la nueva película que fueron a presentar al programa de Pablo Motos 'El Hormiguero'. «Va de espías con mandanga», dijo entre risas Pepón Nieto. «Es una pareja que para celebrar su aniversario decide hacer un intercambio de pareja y lo que empieza como una idea para oxigenar la relación, termina regular», continuó.

«Es más humano que el prota de '50 sombras de Grey'. Es asquerosamente perfecto porque encima es buena persona. Es asqueroso», contó Hugo Silva de su personaje. Para este papel, además, tuvo que aprender algo que él pensaba que ya sabía hacer: bailar sexy. «Yo creía que sabía, pero no», confesó.

Además de hablar de la película, los actores también confesaron cómo es ser un actor reconocido. «No vas a casting abierto, pero sí que vamos a pruebas. Para ver cómo funcionas tú o cómo te entiendes con el director. Ya no es como antes que sabía que cada casting dependía de que pagara el alquiler o no. Ahora, son más encuentros de trabajo», contó Pepón Nieto.

Por su parte, Hugo Silva compartió una de las pruebas en las que ejerció de 'caradura': «Aún recuerdo el momento en el que más cara le eché a una audición. Fue en 'Agallas', con ella fue una de las primeras veces que vine al programa. Me acerqué y dije: 'mira, yo quiero hacer esta película así que, si al final os parece, yo voy a moverlo todo para hacerla'. Y no tenía nada que mover, pero me lo dieron».

La nueva comedia protagonizada por Nieto y Silva, también cuenta con la interpretación de Natalia Roig, Salva Reina y Paco Tous.