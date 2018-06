Niña Pastori confiesa en 'El Hormiguero' un emocionante momento con Alejandro Sanz ATRESMEDIA La cantante gaditana acudió al programa de Pablo Motos para presentar su undécimo trabajo de estudio: 'Bajo tus alas' EL COMERCIO Gijón Miércoles, 27 junio 2018, 19:25

Niña Pastori ha acudido al plató de 'El Hormiguero' para presentar el comienzo de su nueva gira aunque, no solo ha habido tiempo para hablar de trabajo, sino también para compartir alguna anécdota curiosa. Pablo Motos comenzó requiriendo de la cantante de flamenco una historia «que te ha pasado hoy».

«Estaba después del ensayo cuando me di cuenta de que se me había caído el chicle, pero no lo encontraba», contó Niña Patori. «Miré el traje, que llevaba algo así más fresquito, el suelo... Lo miré todo», añadió. La cantante halló por fin el chicle antes de participar en el programa: «Quería cepillarme el pelo y fue ahí cuando me di cuenta. El cepillo se me atascó y dije... El chicle. Menos mal que he tenido la suerte de que estaba en la parte de la nuca», confesó. Pastori incluso mostró el mechón de pelo que tuvo que cortarse.

Dejando a un lado las bromas, Pablo Motos aprovechó la presencia de Niña Pastori para preguntarle cómo conoció a Alejandro Sanz. «A ti te quiere todo el mundo. Alejandro Sanz, entre ellos», añadió el presentador de 'El Hormiguero'. La madre la Niña Pastori había hablado con el cantante madrileño para que fuera a ver a su hija cantar. «Habíamos quedado a la una de la tarde y no apareció hasta las ocho. Se pararon en Sevilla de camino y se ve que la liaron bien. Pero yo había avisado a todas mis amigas y estaba nerviosa», contó.

Por un instante, Pastori pensó que su madre le había engañado, «pero mi madre me miraba como miran las madres cuando saben algo». Hasta que, por fin, apareció. «No se me va a olvidar jamás. Llegó con una gorra puesta hacia atrás y, después de un rato, me pidió que cantara. En ese momento, Alejandro miró a mi madre con cara de 'que sí, esto hay que sacarlo adelante'. Y gracias a él, saqué mi primer disco», añadió.

La gaditana también habló de 'Bajo tus alas', su undécimo trabajo de estudio. Niña Pastori estará presentando sus canciones en directo, con más de una veintena de conciertos.