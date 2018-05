El impactante cambio físico de Iván Madrazo, ganador de 'Gran Hermano 10' El madrileño presenta un programa de entretenimiento junto a Yola Berrocal y Liz Emiliano EL COMERCIO Jueves, 17 mayo 2018, 12:47

Fue uno de los concursantes más polémicos de su edición, pero su carácter y personal convencieron al público y le hicieron ganador de 'Gran Hermano 10'. Tras su salida de Guadalix de la Sierra, Iván Madrazo ha continuado ligado a la televisión, trabajando como colaborador y ahora como presentador de un programa de entretenimiento en el que también aparece Liz Emiliano y Yola Berrocal, entre otros.

Lo cierto es que siempre ha cuidado mucho su físico y siempre se ha definido como un amante del deporte. Ahora el gimnasio se ha convertido en parte de su rutina, por lo que ha experimentado un impactante cambio físico. A través de sus redes sociales muestra los resultados de los duros entrenamientos a los que se somete. Una imagen muy diferente a la que nos teía acostumbrados.

No sabemos si Iván estará enamorado o no, pero el que seguro que ha conseguido robarle el corazón es su perrito 'Maxi', que se ha convertido en su verdadero amor. Iván está muy unido a su perrito, tanto que no se separa de él ni para ir a la peluquería.