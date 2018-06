Irene Montero desvela en 'Chester' qué apellido llevarán sus hijos Mediaset La portavoz de Unidos Podemos desvela en televisión el acuerdo sobre el nombre de los mellizos al que llegó con su pareja, Pablo Iglesias EL COMERCIO Gijón Lunes, 18 junio 2018, 12:42

«Los políticos tenemos contradicciones entre lo que vivimos y lo que defendemos». Es una de las afirmaciones que realizó Irene Montero en 'Chester' (Cuatro), donde compartió con Risto Mejide el relato de su infancia, de sus primeros compromisos políticos y también de su relación con Pablo Iglesias y sobre los hijos que esperan.

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso contestó con resignación a Mejide cuando este le dijo que no sabía si felicitarle por su embarazo. Ella no puso pegas a la felicitación y abordó la cuestión. «Cosas que antes teníamos naturalizadas ahora las vigilamos más, pero lo que más me chirría es ese discurso que parece que se acaba de instalar entre los 'machotes' que comentan 'no voy a decirte nada no sea que me montes un pollo'. Es lamentable», criticó.

Montero contó también que tanto ella como Iglesias pedirán la baja cuando nazcan los mellizos y en cuanto a los nombres de los pequeños... La portavoz de la formación morada dejó claro que será ella quién los elija, porque ambos querían ponerles el primer apellido y decidieron sortearlo: «Así que llevarán el apellido de Pablo y yo les pondré el nombre». Evita así las opciones del padre que, según subrayó, «no le gustaban mucho».