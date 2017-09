Iván pide volver a ser tronista en 'MYHYV' a pesar de haberse saltado las normas del programa El exconcursante de Supervivientes quiere una segunda aparición en el espacio a pesar de no arrepentirse por contravenir las reglas en su día EL COMERCIO Gijón Miércoles, 20 septiembre 2017, 22:14

Iván fue uno de los últimos tronistas de 'Mujeres y hombres y viceversa' antes de participar en 'Supervivientes'. El motivo del abandono de su participación fue que incumplió las normas del programa al mantener relaciones con la extronista Ruth, al mismo tiempo que estaba conociendo a otras mujeres delante de las cámaras. En el momento de su expulsión, Iván se defendía argumentando que « Yo he querido y quiero a Ruth, he hecho todo esto por ella y lo volvería a hacer. Todo el mundo quiere ser tronista y estar ahí. Pensé muchas veces en confesarlo todo, pero no he sido capaz» , sin un ápice de arrepentimiento.

Pues bien, el ahora colaborador en el espacio televisivo de las mañanas en Telecinco, pide retomar esa participación en MYHYV y volver a liderar el trono, argumentando que «metí la pata, pero era un crío y no era el momento de que yo me sentara en el trono. Cada vez que entro por las puertas de Telecinco noto que me quedó algo pendiente, que arrastro como un saco de piedras. Tras mi paso por 'SV' me noto cambiado tanto física como personalmente, por eso quería haceros una propuesta... Creo que es la ocasión perfecta para volver a enamorarme y me gustaría hacerlo en el programa y que me dieran la oportunidad de volver a sentarme en el trono para hacer las cosas bien».

Una vez que Iván lanzó la propuesta, la sorpresa de los presentes en MYHYV fue general. Algunos como Rafa Mora apoyaron al ex concursante y otras, como Nagore Robles no estaba nada de acuerdo con la proposición. «Yo no le daría otra oportunidad. Creo que sería reincidente porque se lo toma todo a broma y creo que podría encontrar el amor fuera», insinuó la colaboradora. Por su parte, la presentadora del programa Emma García mantenía el suspense sobre un posible regreso de Iván como tronista.