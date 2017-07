Joaquín Prat: «A veces me pierde la boca» Joaquín Prat. / E. C. Joaquín Prat sustituye un verano más a Ana Rosa Quintana al frente del matinal de Telecinco durante las vacaciones de la presentadora. «No me importa trabajar en verano», dice MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 12 julio 2017, 04:55

Cuando la mitad del país abarrota las playas y los aeropuertos, Joaquín Prat (Dinamarca, 1975) continúa con su rutina de levantarse a las cuatro de la mañana para hacerse cargo de ‘El Programa de AR’ (lunes a viernes, a partir de las 08.55 horas). Por segundo año consecutivo, sustituye en solitario a Ana Rosa Quintana al frente del formato. «Lo que más me cuesta son las dos primeras semanas».

-Se vuelve a quedar sin vacaciones veraniegas.

– Tengo cuatro hijos en casa: el bebé, dos preadolescentes y uno adolescente. Para mí, el fin de semana comienza el lunes (risas). Es una locura, porque entre actividades extraescolares y recoger a los niños… Así que no me importa trabajar en verano.

-Segundo año que está solo al frente del programa.

– Pero me divierto mucho, me lo paso muy bien. Lo que más me cuesta de las dos primeras semanas es estar a tope desde las nueve de la mañana, cuando empieza la mesa política. Ya entiendo a Ana cuando llega a la mesa de sociedad a las once y ya no queda otra que bajar los brazos, por el cansancio mental.

-¿No le apetecía tener un copresentador?

– Te ahorras la labor de cicerone, por decirlo de alguna forma. La máquina está engrasada y así no tienes que hacer la labor de adaptación. A ver, yo estoy encantado de que venga quien quiera venir, pero, insisto, aquí está todo el equipo perfectamente cimentado. Yo al final hago lo que me mandan, y me ha ido muy bien.

-¿El reto es mejorar los resultados?

– Las audiencias son un tema que, por un lado, no quiero conocer si he perdido; pero si he ganado, me genera una especie de ansiedad. Son la jodienda de los que trabajamos en televisión. A pesar de que se marcha Ana Rosa, que es el referente y el gran reclamo, seguirá funcionando porque los contenidos están por encima de los personajes. Eso va en el sueldo.

-Ya no cambian tanto los contenidos en verano…

– Antes la mesa política duraba menos en verano, había actuaciones musicales… Ahora hay una unidad de acción con la temporada regular, no hay cambios. ¿Para qué vamos a cambiar si somos líderes? Esa es una frase que dice mucho Paolo (Vasile, consejero delegado de Mediaset).

La zona de confort

-¿Qué tema les está dando más juego?

– ‘Supervivientes’ ha sido un éxito este año y todavía nos queda la final. ¿Quién te hace hoy en día un 28% de ‘share’ si no es el fútbol? Esta edición está siendo especialmente exitosa y no podemos perderla de vista, así que seguirán pasando sus protagonistas por el plató. También está el tema de Toño Sanchís y Belén Esteban, sobre todo ahora que hay sentencia. El universo pantojil (Isabel Pantoja) siempre funciona…

-¿No le atrae dar un salto a otro formato?

– Mi carrera siempre ha sido así, poquito a poquito, pero nunca me ha faltado trabajo. Para qué voy a querer hacer algo que me saque de mi zona de confort, los retos a veces son un caramelo envenenado… ¿Si fracasas, qué haces? He visto tantos fichajes estrellados que prefiero quedarme como estoy.

-¿Algo que mejorar?

– Siempre se pueden mejorar muchas cosas. Yo la crítica siempre la hago conmigo, a veces no tengo un buen día o no estoy afortunado en mis comentarios, pero nunca critico a mis compañeros. Soy muy visceral y a veces me pierde la boca.

-¿La saga Prat va a continuar en la tele?

– De los tres hijos no biológicos que tengo, uno apunta muchas maneras. El otro es muy pequeño, y tiene mi carácter para lo bueno y para lo malo… Sobre todo, cuando hace alguna trastada. Solo quiero que sean felices y que hagan lo que les apetezca, pero si deciden ser presentadores, que tengan en cuenta que es un oficio con el que hay que casarse.