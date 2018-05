La incómoda pregunta que Jordi Alba no quiso responder en 'El Hormiguero' El catalán repasó en el programa la gran temporada que ha hecho en el FC Barcelona EL COMERCIO Gijón Martes, 22 mayo 2018, 23:27

El futbolista del FC Barcelona y de la selección española, Jordi Alba, visitó este martes el plató de 'El Hormiguero'. El defensa catalán, que acaba de conquistar el doblete (Liga y Copa del Rey) con el Barça, afronta ahora el reto del Mundial de Rusia, donde España parte en el grupo de las favoritas.

El catalán repasó la gran temporada que ha hecho en el FC Barcelona, donde se ha revelado como uno de los máximos asistentes del campeonato, y relató cómo vivió la marcha de Iniesta: «Ni él sabe dónde va a ir finalmente, pero en cualquier sitio estará bien. En el club que esté disfrutarán de él. Nos ha costado mucho despedirnos de él. Fue muy emotivo».

El jugador no respondió, sin embargo, cuando Pablo Motos le preguntó si le había visto «un poquito pedo». Jordi Alba se quedó callado con una sonrisa incómoda. «Siguiente pregunta», se limitó a contestar. Para romper el hielo, Motos le pidió que le dejase una pregunta a Iniesta, a quien el programa rendirá homenaje próximamente. «Andrés, cuéntale a la gente quién es el peor jugando al parchís», dijo el futbolista.

Alba también habló de sus sensaciones ante el Mundial y recordó algunas de las anécdotas vividas con sus compañeros este año. Y confesó una anécdota que le ocurrió cuando disfrutaba de unos días de vacaciones junto a su familia en Formentera. «Estuvimos comiendo en un chiringuito y cuando terminamos de comer me vinieron cuatro o cinco personas a pedirme una foto. Hasta que se acercó una chica justo antes de que me subiera de vuelta al barco. Así que llegue yo y me planté en medio de un grupo de siete chicas. Pero empezó a gritarme 'no' y era que quería que yo les hiciera la foto. Así que cogí a mis padres y me fui».