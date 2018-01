La joven estrella gijonesa del billar, en la tele Pelayo Cueli, ante la mesa de billar, en la promoción televisiva del programa de Carlos Sobera. El gijonés Pelayo Cueli es uno de los participantes en el programa 'Little big show' | El jugador demuestra su habilidad en el espacio de talentos infantiles que presenta Carlos Sobera en Telecinco MIGUEL ROJO GIJÓN. Jueves, 4 enero 2018, 02:10

El programa de jóvenes talentos 'Little big show', que triunfa en todo el mundo, acaba de llegar a España, y entre los jóvenes participantes escogidos para los primeros capítulos hay un asturiano: se trata de Pelayo Cueli, de doce años, que es un auténtico genio en una mesa de billar. Las jóvenes estrellas que aparecen en el programa, en el que no hay competición ni jurado y que solo busca retratar el talento de los más jóvenes del país, fueron seleccionadas por la cadena Telecinco, y acudieron a grabar el programa que se emite ahora en el mes de agosto. Y se fijaron en este gijonés que ha sido a su corta edad dos veces subcampeón de España en la categoría junior a pesar de enfrentarse a jugadores mucho mayores que él. No solo en edad. Por su estatura, el juego de Pelayo Cueli se ve mermado por su dificultad a la hora de enfrentarse a las mesas de 9 pies en las que se juega en categoría profesional, lo que le obliga a utilizar sus propias extensiones para los tacos y tirar habitualmente del soporte de apoyo que le permite acometer las bolas con garantía. Algo que no le impidió quedar en quinta posición en un campeonato absoluto en categoría nacional o lograr, por ejemplo, el puesto 22 en el ranking de la Copa de España de Federacion de Billar en categoría absoluta en la temporada 2016.

Esta historia comenzó en 2007, cuando Rubén Cueli llegó a casa una tarde y encendió la tele en busca de alguna serie de dibujos animados con la que entretener a su hijo Pelayo, que entonces tenía dos años y apenas sabía hablar. Casualmente se pararon en un canal que emitía una partida de billar y los dos se quedaron mirando no más de quince minutos. Desde aquel día, la pasión por el billar de Pelayo no ha tenido freno, y el joven gijonés es hoy en día una de las mayores promesas del billar español. Aquella historia que empezó ante la tele le ha llevado una década después también a la televisión, de la mano del programa que presenta Carlos Sobera, que ha utilizado algunas imágenes de Pelayo realizando algunos trucos ante la mesa de billar para promocionar su nueva apuesta para las noches de los miércoles.

Pelayo Cueli comenzó a jugar poco después de ver aquella partida en la tele. Su padre le llevó a jugar cuando apenas llegaba a la mesa ante la insistencia del pequeño. Con siete años le compraron una propia y empezó a entrenar por su cuenta. Desde entonces, la vida de Pelayo transcurre entre la escuela, las clases de inglés y el billar. Los lunes, miércoles y viernes dedica al menos tres horas a entrenar. Los sábados son días de competición.

Pelayo acumula ya una buena colección de trofeos en su habitación. Entre sus principales logros destacan los premios al mejor júnior de hasta 18 años en el Open Nacional Bola 10 Ciudad de Oviedo y en el Memorial Pablo Carretero de Gijón, además de su tercera posición en categoría absoluta en el Torneo Bola 8 Club Snooker de Gijón. Si sigue progresando como hasta ahora, pronto será él quien aparezca en la tele jugando en los canales deportivos.