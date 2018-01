Juan Echanove reniega de 'Cuéntame' e Imanol Arias

'Cuéntame' vuelve a la pequeña pantalla. Este jueves, 25 de enero, La 1 de TVE emite 'No hago otra cosa que pensar en ti' (22.40 horas), el primer episodio de la decimonovena temporada de la serie más longeva de la televisión española. Las vivencias de Antonio y Merche Alcántara (Imanol Arias y Ana Duato), así como las de sus hijos, serán el eje de un argumento que permitirá repasar los hechos más relevantes de las historia reciente del país. Y es que muchos serán los rostros conocidos de este elenco, en el que también habrá sonadas ausencias. La más destacada, la de Juan Echanove, que interpretaba a Miguel Alcántara, hermano del protagonista y que dejó la serie de manera inesperada.

Sobre esta sorprendente salida de 'Cuéntame' ha hablado en una entrevista concedida al programa 'Entre tú y yo', producido por Dos35 y difundido en Youtube. En un momento dado, se le pregunó por sus trabajos junto a Imanol Arias y respondió con mucha ironía: «No me acuerdo. Hay dos cosas en mi vida que no sé por qué, que incluso estoy yendo a terapia para ver si consigo acordame, pero dicen que yo he hecho un programa que se llama 'Un país para comérselo' y otro que se llama 'Cuéntame'. No tengo ni puta idea». Además de compartir protagonismo con Arias, hay que tener en cuenta que ambos formatos fueron producidos por la firma que preside Miguel Ángel Bernardeau, marido de Ana Duato.

El actor reflexionó que, en su profesión, «cuando te va bien es dura y cuando te va mal, es imposible» y acabó afirmando que «soy un afortunado porque he tenido una suerte inmensa».