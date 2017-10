Juan y Medio recibe amenazas tras cortar la falda a su compañera «No sé vivir sin procurar que la gente sonría y esté a gusto», se excusa el presentador EL COMERCIO Gijón Lunes, 2 octubre 2017, 21:27

La broma de mal gusto que el presentador Juan y Medio gastó a su compañera Eva Ruiz en plena emisión de 'La tarde, aquí y ahora', de Canal Sur, le está saliendo cara al presentador. Y es que perseguir a su colaboradora por el plató hasta conseguir cortarle la falda con unas tijeras no solo le ha supuesto la censura pública y la apertura de un expediente por parte del Consejo Audiovisual Andaluz, sino una serie de amenazas.

Según las palabras del presentador que recoge ABC, desde la emisión de aquel programa, «he recibido amenazas contra mi programa, mi empresa, mi familia, contra mí... de todo». Juan y Medio ya admitió en la Radio Televisión de Andalucía que «fue un lamentable y desafortunado error que sobrepasó la idea inicial que era hacer una broma» y ahora ha tratado de excusar su comportamiento: «No sé vivir sin procurar que la gente sonría y esté a gusto». Además, en la revista 'Interviú' ha señalado: «He recibido una educación machista, pero me he reciclado lo más que he podido y he repudiado comportamientos que he visto en mis mayores y he procurado no repetirlos».

Con todo, trata de restar gravedad al asunto: «Los insultos no me los pasan y a las amenazas de muerte tampoco les presto mucha atención, porque hasta ahora que yo recuerde, no me han matado ninguna vez», dice intentando quitarle importancia a la situación.