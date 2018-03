Jesús Calleja reúne a Juanito Oiarzábal y Edurne Pasabán en ‘Planeta Calleja’ Los alpinistas intentarán recuperar su amistad volviendo a escalar juntos atacando la cumbre del Canal de la Aguja, dentro del macizo de Peña Ubiña, en León EL COMERCIO Gijón Jueves, 15 marzo 2018, 23:39

Son dos referentes del alpinismo mundial: él posee el récord mundial de ascensiones en ‘ochomiles’ y ella es la primera mujer en terminar los 14 ‘ochomiles’. Han estado varios años sin hablarse por una discusión que comenzó en un rescate en el Everest y ahora Jesús Calleja les volverá a reunir en la montaña en lo que será un momento histórico. Juanito Oiarzábal y Edurne Pasabán se convertirán en los protagonistas de la próxima expedición de 'Planeta Calleja'.

“Tengo muchísimas ganas de volver a la montaña con Edurne. Tenemos que recuperar el tiempo perdido”, confiesa Juanito. Y es que los alpinistas fueron como hermanos, pero una discusión les distanció durante años. Ahora Jesús intentará que escalen juntos de nuevo en su tierra, León, y vivir una experiencia que les haga superar sus diferencias y retomar su amistad. “Estaba muy unida a Juanito y hemos vivido experiencias muy intensas juntos, más que con mi pareja”, asegura Edurne.

Alejados de la montaña

Pero antes de abordar el objetivo final, Jesús Calleja pasará un día con cada uno para descubrir cómo son sus vidas ahora tras haber conseguido todas las gestas posibles en el alpinismo a nivel mundial. Viajará hasta Vitoria, lugar de residencia de Juanito, donde compartirá risas y confidencias con la familia del alpinista, y conocerá también la nueva vida de Edurne en el Valle de Arán, Lleida, junto a su novio y su hijo: “He alcanzado lo más alto en el alpinismo mundial, pero tengo que seguir trabajando, no me puedo retirar como otros deportistas de élite”.

Juanito tiene el récord de ascensiones a ‘ochomiles’ y ahora quiere convertirse en el primer hombre de la historia en hacer dos veces los 14 ‘ochomiles’, tras haber sufrido una afección pulmonar que casi le retira de la montaña. “Yo ya no tengo nada que demostrar, lo he conseguido todo, pero desde que tuve el edema pulmonar no soy el mismo”. Por su parte, Edurne, la primera mujer en ascender los 14 ‘ochomiles’, ha salido de una depresión y ahora es un auténtico ejemplo de superación: “He visto la muerte en la montaña, pero nunca tan de cerca como la mía durante la depresión”.

Juntos intentarán atacar, si el tiempo lo permite, la cumbre del Canal de la Aguja, dentro del macizo de Peña Ubiña, en León, con una ascensión de 2.417 metros, con un canal vertical de 300 metros de longitud y con inclinaciones de hasta 70 metros.