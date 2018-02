Las lágrimas de Risto Mejide en 'Got Talent' Telecinco Su mujer, Laura Escanes, sentada entre el público, tampoco pudo contener la emoción EL COMERCIO Gijón Sábado, 10 febrero 2018, 11:18

Sorpresa tras sorpresa. Sobre el escenario, un rostro conocido de Risto Mejide y en la letra de su interpretación, unas palabras que provocaron la emoción del jurado más temible de 'Got Talent' (Telecinco) y también de su mujer, Laura Escanes, que se encontraba entre el público. Y es que Nacho Lozano, uno de los concursantes, interpretó, acompañado solo de su guitarra, los votos matrimoniales de la televisiva pareja.

Lozano se subió al escenario como director de un coro de gospel y fue tras su valoración cuando Mejide le preguntó: «Tu eres el que cantó en mi boda, ¿no?», preguntó. El joven asintió y el publicista se fundió en un abrazo con él. Poco después, Santi Millán salió a escena para pedirle, ni más ni menos, que cantara los votos de la boda de Mejide y Escanes. Y lo hizo, despertando las emociones de la pareja. De hecho, ninguno de los dos pudo evitar alguna lágrima.

«Quiero que me manches las gafas si te enfadas. Que me castigues sin móvil. Ver cómo mi armario empequeñece y el tuyo crece aún más rápido que tus ‘followers’. Quiero abrazarte y que des esos saltos de ilusión y rabia a la vez. Quiero que me sigas endosando tu copa de vino cuando no quieres beber más. Sí quiero, sí quiero, amor. Mi casa, mi 'sita' eres tú mi amor. Y esta verdad no está en la edad del corazón», cantó Lozano, quien precisó que la música era suya, pero la letra, de Risto.