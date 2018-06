Mamen Mendizabal: «TVE no es para uso partidista» Mamen Mendizábal se estrena hoy con 'Scoop', el nuevo programa de investigación periodística de La Sexta. : / Atresmedia La periodistas se pone al frente esta noche de 'Scoop', el nuevo programa de investigación de La Sexta. «Catar consiguió el Mundial a base de mucho dinero» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 26 junio 2018, 00:51

La periodista Mamen Mendizábal (Madrid, 1976) se estrena esta noche en el 'prime time' de La Sexta. Lo hará con 'Scoop' (a partir de las 22.30 horas), un programa de investigación que en su primer reportaje analizará cómo Catar compró el Mundial de Fútbol que organizará en 2022. Además, está a punto de cumplir seis años al frente de 'Más vale tarde', el formato vespertino del canal de Atresmedia. «No han podido pasar más cosas en España en este tiempo».

– ¿Qué tipo de reportajes vamos a ver en 'Scoop'?

– Nos vamos a meter de lleno, en este primer programa, en la corrupción de la FIFA. Cómo Catar consiguió un Mundial de Fútbol sin ninguna de las condiciones básicas para llevárselo. Tienen 50 grados de temperatura, no tienen tradición futbolística… Acompañaremos a los dos periodistas de L'Equipe en la investigación en la que descubrieron que se había conseguido gracias a mucho dinero. Contaremos que no es la primera vez que pasa, que lo normal en la FIFA es que sus dirigentes se queden con una gran parte del pastel.

– ¿Y el anterior presidente de la Federación Española, Ángel María Villar?

– A Villar le engañaron, él aglutinó los votos de las federaciones latinoamericanas creyendo que el Mundial de Rusia, el que actualmente se está disputando, se lo darían a España, y el siguiente a Catar. Claramente los demás llegaron a pactos secretos y dejaron fuera a Villar.

– ¿El fútbol tiene manga ancha en la comunicación?

– Eso mismo nos decía John Carlin, que además de gran futbolero es periodista especializado en el tema, cuando le entrevistamos en Londres. Lo que le pasa al público futbolero es que lo que quiere ver es fútbol y perdona absolutamente todo con tal de que el balón siga rodando. El nivel de tolerancia es absoluto y ese es una de las claves de este 'Catargate'. En su día fue un escándalo a nivel mundial, pero no ha pasado nada, se va a seguir jugando en Catar en 2022.

– ¿Qué le ha parecido la libertad provisional de La Manada?

– No sé si hay una distancia enorme entre la administración de justicia y la sociedad o es que la sociedad no lo entiende, o si hay tantos jueces como conceptos de libertad provisional. Lo cierto es que hay una gran falta de sensibilidad con la cuestiones de la mujer dentro de la judicatura y no se ha valorado la alarma social que causa esta decisión, el dolor que causa un auto de este tipo.

«Trump, personaje peligroso»

– Hace dos años le preguntaba sobre Trump y me decía que era imposible que ganase las elecciones.

– Nunca creí que las fuera a ganar, pero estaba segura de que si lo hacía iba a cumplir todas sus promesas. La política migratoria que está aplicando me avergüenza, también su empeño en construir un muro, su comportamiento o el chantaje al que está sometiendo al mundo con su poder económico. Para mí es un personaje tan incomprensible como peligroso.

– Va a cumplir seis años al frente de 'Más vale tarde'.

– Este programa nació por una necesidad de información en una franja que estaba desierta, las tardes, y no han podido pasar más cosas en España en ese tiempo. Hemos ido a las urnas por encima de nuestras capacidades, una moción de censura, un presidente que parecía muerto… Es un privilegio tener un formato como este donde poder ser testigo de lo que está pasando.

– ¿Cómo vive desde su cadena las protestas en TVE?

– Espero que el viernes pasado fuera el último 'viernes negro' porque los políticos se han puesto de acuerdo. Televisión Española es un elemento fundamental para una democracia, y no está hecha para un uso partidista.