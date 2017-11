La emotiva e inesperada pedida de mano a María Castro en 'El Hormiguero' María Castro recibió en directo un anillo de su pareja. / Antena 3 La pareja de la actriz apareció en directo para entregarle un anillo y decirle lo «maravillosa» que es EL COMERCIO Gijón Miércoles, 29 noviembre 2017, 13:42

María Castro vivió este martes una noche que nunca podrá olvidar. En un principio, la actriz pensó que su entrevista en 'El Hormiguero' versaría sobre la obra de teatro 'Dos más dos', en la que actúa. Y así fue hasta que José Manuel Villalva, su novio y padre de su hija, irrumpió en el programa de Antena 3 para pedirle matrimonio en directo.

La entrevista comenzó con total normalidad aunque Pablo Motos ya le fue preguntando a la actriz por su reciente maternidad. Unas preguntas que ya empezaron a enternecer a María Castro que no tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Al finalizar la entrevista, el presentador dio paso a Jandro y Yunke, que supuestamente tenían preparado un truco de magia para la invitada.

No obstante, todo fue un mero trámite para que José Manuel Villalva pudiese entrar al plató de Antena 3 sin que María se diese cuenta. Y el programa consiguió su objetivo. El futuro esposo de la actriz apareció dentro de una estatua oriental después de que Jandro consiguiera salir de ella. Seguidamente, se arrodilló para pedirle la mano y decirle lo enamorado que está de ella. «Eres una compañera maravillosa, eres una madre maravillosa, lo estás haciendo de diez y yo me siento muy afortunado de estar a tu lado», aseguró visiblemente emocionado.

José Manuel Villalva no solo quiso pedir matrimonio a la actriz en directo, sino que compartió con los espectadores cómo se había imaginado su boda. El futuro esposo de María Castro dijo que le gustaría celebrar un enlace de tres días. «Viernes, sábado, domingo y como será en Baiona, me gustaría que el viernes fuesémos a reforestar con gente de Baiona», le decía José Manuel Villalba. «¿En serio?», preguntaba emocionada María Castro. «Sí, yo me comprometo a invitar a vino, cerveza y empanada a doscientas personas, a toda la gente del pueblo que estuvo allí con cubos», refiriéndose a la reciente ola de incendios que golpeó con especial virulencia la zona de Vigo el pasado mes de octubre. El sábado sería el día del feliz enlace y el domingo, el novio de María Castro ha planeado trasladarse con su familia y amigos a las illas Cíes. «Pero tú ves lo que me ha tocado»,exclamó la invitada a Pablo Motos afirmando que le encantaba la propuesta.

Después de someterse a diversas pruebas para conseguir premios para su futuro matrimonio, María Castro y José Manuel Villalva recibieron una última e inesperada noticia. Y es que 'El Hormiguero 3.0' obsequió a los dos protagonistas de esta romántica historia de amor con un espectacular viaje de luna de miel. «Se nota que estáis muy compenetrados. Por eso os lleváis un viaje exclusivo para dos personas en el Hotel Constants de las Islas Maldivas», anunció el presentador.