Marina de 'OT', a su madre: «No vuelvas a casa, papá te va a matar» Ha decidido hacer pública la desgarradora historia de sufrimiento de su progenitora EL COMERCIO Miércoles, 2 mayo 2018, 20:15

Marina, concursante de 'Operación Triunfo 2017', ha decidido contar el «infierno» que sufre su madre desde que conoció a su padre. «Lo cuento yo porque mi madre no tiene Twitter... y aunque estamos cagadas al hacer esto viral nos unimos, ahora más que nunca, al 'ni una menos'. La mujer más fuerte de mi vida, mi mamá. Ya no tenemos miedo. #cuentalo».

Así comienza su publicación que se suma a la oleada de mensajes de mujeres que han querido contar sus experiencias como víctimas del machismo cotidiano. En el caso de la sevillana ha ido mucho allá contando una de las historias más desgarradoras de su vida.

«Siempre me ha chillado, agarrado para cogerme del cuello e impedir que respirara hasta quedar sin fuerzas...». También habla de un aborto: «Esperamos a los primeros bebés, pero después de una bronca en el cumpleaños de una de sus amistades los pierdo...». La madre de Marina habla, además, de manipulación psicológica, maltratos y golpes que no paran...

«Una noche, esperando que me atendieran en la farmacia, recibo la llamada de mi niña mayor (9 años): «Mamá, por favor, no vuelvas a casa, porque como vuelvas papá te mata». Tras los años «de infierno», la madre de la sevillana cuenta que pidió el divorcio, pero que ahí no acabó su sufrimiento.

«Nos engaña, nos amenaza, nos intenta atropellar, nos acosa y, cuando pensábamos que no pasaría más, vuelve... No se rinde, pero yo ya no soy débil», concluye el escrito difundido por Marina.

El horrible testimonio ha despertado muchísimos comentarios de agradecimiento y ánimo entre los fans de la cantante, quienes le desean que esta pesadilla termine pronto.