Marisol Ayuso ('Aída'): «Llevó mi mano a su paquete» La actriz visitó el plató de 'Sábado Deluxe' y contó la terrible experiencia que vivió con 19 años EL COMERCIO Gijón Martes, 2 enero 2018, 12:15

La que diera vida a la madre de Carmen Machi en la popular 'Aída', la actriz Marisol Ayuso, confesaba en 'Sábado deluxe' que ella también había sido víctima de acoso sexual cuando realizaba una obra en el teatro Infanta Isabel con apenas 19 años.

Sin dar nombres pero profundizando en detalles suficientes para sacar conclusiones sobre la identidad del acusado, Ayuso relató cómo este hombre le dijo que subiese a su despacho, que la por entonces jovencísima actriz tenía una llamada de su familia que debía responder. Alertada por la urgencia, Ayuso no pensó que pudiese tratarse de una treta, como efectivamente descubrió más adelante. Acudió al despacho, pensando que podía haber sucedido algún accidente en su familia, pero no había nadie al otro lado de la línea. Lo notificó, y el hombre le dijo que no se preocupase, que no hacía falta que llamase de nuevo.

«Colgó el auricular, cogió mi mano y me la llevó a su paquete», contó la actriz, que le dijo a Jorge Javier Vázquez que le recriminó la actitud y se zafó, y no volvió a vivir una situación así.