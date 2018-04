La dura realidad tras la salida de Mercedes Milá de 'Gran Hermano' Mercedes Milá, durante la entrevista en 'Salvados'. / Atresmedia La periodista repasó en 'Salvados' su trayectoria profesional y analizó con ella varios temas de actualidad EL COMERCIO Gijón Lunes, 16 abril 2018, 23:23

Mercedes Milá acumula una legión de seguidores. La veterana periodista regresó este domingo a la pequeña pantalla con una entrevista en el programa 'Salvados' que no dejó indiferente a nadie. El espacio cosechó un buen 11% de cuota de pantalla en La Sexta, con cerca de 2,2 millones de espectadores (2.179.000).

La que fuera presentadora de 'Gran Hermano' confesó el «infierno» que le llevó a abandonar el programa. Su salida del 'reality' de Telecinco dio mucho que hablar. Incluso se llegó a especular con que la única motivación de la presentadora para abandonar el concurso no era otra que la falta de un acuerdo económico con Mediaset.

«Los médicos me dijeron que no podía seguir haciendo 'Gran Hermano», le confesó Milá a Jordi Évole para hablar sin tapujos de la fuerte depresión que sufrió. «No quería salir de casa y lloraba sin motivo. No he tenido la tentación de suicidarme, pero entendí lo que era el sufrimiento mental, la depresión que jamás pensé que tendría», reveló al tiempo que asegura que «me levantaba solo para ir a hacer 'GH'. Pensé que nunca más podría hacer periodismo».