Los motivos del llanto desconsolado de Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' El presentador rompió a llorar cuando Niña Pastori cantó 'Cai' e incluso abandonó la grabación

El programa de ayer de 'Mi casa es la tuya' tenía como protagonista a Antonio Carmona, cantante de Ketama. El artista abrió las puertas de su hogar a Bertín Osborne, pero no solo a él sino también a un grupo de amigos entre los que se encontraba Niña Pastori o el actor Imanol Arias.

Durante la entrevista Carmona y Osborne hablaron de todo, desde su infancia rodeada de flamenco hasta cómo llego a convertirse en una estre lla de nuestro país. Pero lo que llamó la atención del programa de anoche fueron las lágrimas desconsoladas de Bertín en un momento clave.

Después de degustar un arroz llegó una pequeña celebración flamenca. Fue entonces cuando Niña Pastori se arrancó a cantar 'Cai', acompañada por dos guitarras y el ritmo que marcaba con las manos. A medida que avanzaba la canción se podía ver cómo Bertín Osborne se iba emocionando cada vez más. Primero tragaba saliva, después pasaba a congestionarse, hasta que al final le brotaron las lágrimas. Puedes ver ese momento aquí.

«¡Se ha emocionado el jefe!», exclamó Antonio Carmona. El presentador de 'Mi casa es la tuya' le pidió entonces a Niña Pastori que volviera a cantar un fragmento. Ahí no pudo más con la emoción y Osborne terminó pidiendo disculpas, levantándose y abandonando la grabación.

Pero, ¿cuál era el motivo de tanto llanto? El presentador de Telecinco explicó poco después por qué se había emocionado tanto: «Me recordó toda mi época de Jerez y me recordó a Sandra y fue un momento muy bonito». Se refería a Sandra Domecq, la primera esposa de Bertín Osborne y la madre de sus tres hijas. Juntos también afrontaron al poco de casarse la muerte de su primogénito Cristian a los pocos días de nacer. Su matrimonio se rompió, pero no la unión que había entre ellos ya que mantuvieron una buena relación. No es la primera vez que Bertín habla de ella. «Sandra era una mujer espectacular, espectacular... Le pedí perdón no una vez sino mil veces», dijo en el programa 'En la tuya o en la mía' cuando le visitó Mariló Montero.