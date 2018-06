Multa a RTVE por publicidad comercial

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a RTVE con algo más de un millón de euros por publicidad no permitida. Se trata de dos casos; el primero, por la emisión en La 1, La 2, Canal 24 Horas y Teledeporte, entre diciembre de 2017 y enero de 2018, de campañas de 'spots' de varios productos cuya difusión no estaría incluida en las excepciones publicitarias. El segundo, por patrocinios culturales que «podrían considerarse comunicaciones comerciales cuya difusión no estaría permitida en la normativa de financiación de RTVE». El ente tiene dos meses para recurrir.