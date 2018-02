Natalia Ferviú abandona 'Cámbiame' tras una fuerte discusión: «Me voy a mi casa» La estilista fue la protagonista de un duro conflicto con su nueva compañera de programa, Paloma González, al que se sumó también Pelayo Díaz EL COMERCIO Gijón Jueves, 1 febrero 2018, 16:50

El programa de Telecinco 'Cámbiame' vivía este miércoles su máxima tensión en plató. Una discusión entre Natalia Ferviú y la nueva estilista del espacio, Paloma González, a la que se sumó también el 'it boy' ovetense Pelayo Díaz, fue la causa por la que la primera abandonó el programa al grito de «a tomar por culo».

Todo comenzó con un reproche que Ferviú lanzó a la nueva incorporación del programa por un comentario sobre la protagonista de un cambio en una edición anterior del espacio televisivo. Paloma González dijo que la participante no tenía tobillos, debido a su grosor, algo que no gustó a su compañera y que no dudó en criticar.

«Yo he venido a este programa a ser natural y si por eso me tiene que llamar sinvergüenza en redes, que lo haga. Natalia me pareció un circo, me pareció muy mala compañera», aseguraba la nueva estilista refiriéndose a todos los comentarios negativos contra ella vertidos por los seguidores de Ferviú en redes sociales.

Lejos de calmarse, Ferviú contestó a Paloma González de manera tajante: «Me pareció que hiciste mucho hincapié en lo negativo... No me gusta porque no pasa nada por tener algo que no es perfecto. Me pareció que tienes incontinencia verbal, igual deberías ser menos soberbia y escuchar porque cuando se apagó el pilotito rojo yo te dije que tuvieras cuidado y que te protegieras».

Fue entonces cuando el estilista asturiano, Pelayo Díaz, se unía a la disputa. La presentadora Carlota Corredera preguntó al ovetense su opinión y, lejos de posicionarse al lado de su compañera más veterana, defendió la postura de la nueva colaboradora: «Me sorprende que Natalia no haya tenido más tacto con Paloma y que no haya frenado a sus seguidores porque creo que ha hecho el efecto contrario».

Natalia Ferviú, ante la actitud de Pelayo Díaz, estalló y abandonó el programa, no sin antes declarar que «no me parece correcto que metáis en el saco a mis fans porque son gente buena, empática, y por ahí no voy a pasar porque os juro que me quito el micrófono y me voy a mi casa. Idos a tomar por culo».