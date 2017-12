'Operación Triunfo': El ataque del marido de Mónica Naranjo a Ricky El marido y representante de la cantante acabó borrando el tuit EL COMERCIO Miércoles, 13 diciembre 2017, 18:22

La polémica persigue a Ricky fuera de 'Operación Triunfo'. En esta ocasión un tuit publicado por el exconcursante no ha gustado en absoluto al marido de Mónica Naranjo, jurado del programa, que no ha dudado en responder con un ataque, aunque luego se ha arrepentido.

Ricky compartió con sus seguidores una imagen en su perfil de Twitter para decir que el primer disco recopilatorio de 'OT 2017' estaba agotado en una conocida tienda, y para ello tiró de humor e indicó que, sin embargo, estaba disponible 'Palabra de mujer', uno de los primeros trabajos de Mónica Naranjo.

Las palabras del triunfito no fueron recibidas de buena manera por el marido de la cantante, que es también su representante. Óscar Tarruella, que se caracteriza por no tener pelos en la lengua a la hora de opinar libremente sobre cualquier cuestión, le contestaba de la siguiente manera: «Disco que se vendió por millones. Cosa que no lograrás en esta vida, ni en ninguna otra».

Tarruella acabó borrando su publicación, aunque antes de hacerlo algunos usuarios consiguieron hacer captura del mensaje. Por el momento no ha habido réplica del exparticipante del concurso de talentos.