'Operación Triunfo': La cobra de Amaia a Alfred Ambos versionaron el 'Escondidos' de Chenoa y Bisbal con beso incluido EL COMERCIO Gijón Martes, 5 diciembre 2017, 21:11

Uno de los momentos más esperados por los carpeteros de 'Operación Triunfo' llegó ayer tras la gala, en el chat. Se trata del acercamiento de Amaia y Alfred, que se convirtieron en la Chenoa y el Bisbal de 2017 al interpretar la mítica canción de 'Escondidos'.

Alfred se vino tan arriba tras la valoración de Bustamante durante la gala (le dijo que llevaba un crooner dentro y que su swing era más viejo que él) que quiso acercar posturas con Amaia, todavía más, y dar un paso más allá del simple e inocente coqueteo que ambos pasean por la academia.

Sin embargo, puso tanto empeño en imitar la versión de David Bisbal y Chenoa que hasta se llevó una cobra, como sucediera el año pasado en la reunión de los triunfitos de la primera edición de 'OT' a TVE. «¿Te ha besado?», preguntaba incrédula Noemí Galera, directora de la Academia.

Eso sí, la de Amaia a Alfred fue una cobra muy dulce, un quiero y no puedo, o no aquí al menos, y el joven catalán no vio cómo su atrevimiento se iba a la cama con las manos vacías: logró un breve pero bonito beso en la comisura de los labios de la concursante más natural del regreso de Operación Triunfo a la cadena pública.